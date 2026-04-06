Kars’ta sokak ortasında silahlı saldırı

Giriş Tarihi: 6.04.2026 01:48

Kars merkezde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halindeki iki oto kurtarma aracına silahlı saldırı düzenlendi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, polis ekipleri kaçan faillerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Volkan KARABAĞ
Olay, Kars merkez Hakim Ali Rıza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede park halinde bulunan iki oto kurtarma aracına, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz şahıslar tarafından peş peşe ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde araç çevresinde ve sokak üzerinde yaklaşık 7 adet boş kovan tespit edildi. Kurşunların hedefi olan oto kurtarma aracında maddi hasar meydana gelirken, saldırı sırasında araçta ve çevrede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

