Kars’ta sokak ortasında silahlı saldırı

Olay, Kars merkez Hakim Ali Rıza Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede park halinde bulunan iki oto kurtarma aracına, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz şahıslar tarafından peş peşe ateş açıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde araç çevresinde ve sokak üzerinde yaklaşık 7 adet boş kovan tespit edildi. Kurşunların hedefi olan oto kurtarma aracında maddi hasar meydana gelirken, saldırı sırasında araçta ve çevrede kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.