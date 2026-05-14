Kars’ta tefecilik operasyonu! İş yerinden çıkanlar akıllara durgunluk verdi: Milyonlarca liralık çekler, senetler, tapular…

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yürütülen TCK-241 "Tefecilik" suçu soruşturması kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi.

SENETLER, TAPULAR, ÇEKLER HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ



Yapılan aramalarda toplam değeri 21 milyon 695 bin TL olan 15 adet çek ve senet, 10 adet adi sözleşme, 9 adet tapu, çok sayıda ajanda, defter ve not kağıdı ele geçirildi. Mali evrakların yanı sıra, suç unsuru kapsamında değerlendirilen belgelerin detaylı incelemeye alındığı öğrenildi.

UYUŞTURUCU VE TABANCA FİŞEĞİ BULUNDU



Operasyonda ayrıca 13 parça halinde toplam 8,26 gram metamfetamin ile 6 tabanca fişeği de bulundu. Ele geçirilen materyallere el konulurken, iş yerindeki dijital ve yazılı dokümanların da soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.B. (43), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kars Emniyet Müdürlüğü'nce, kent genelinde tefecilik başta olmak üzere organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi.

