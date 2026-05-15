Kars'ta vinç dereye yuvarlandı: Operatör feci şekilde can verdi!
Giriş Tarihi: 15.05.2026 21:01

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen olayda, 64 yaşındaki Recep Aktaş’ın kullandığı vinç dereye yuvarlandı. Kazada operatör hayatını kaybederken, Kars Valiliği de sosyal medya hesaplarından "Acı kaybımız" diye paylaşımda bulunarak Aktaş ailesine başsağlığı diledi.

İl Özel İdaresi personeli Recep Aktaş (64), görev için vinçle ilçeye giderken Çilehane köyü mevkisinde dereye yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler dereye yuvarlanan vincin yanına uzun uğraşlar sonucu inebildi.

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Aktaş'ın cesedi dik yamaçtan güçlükle çıkarılabildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Kağızman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Kars Valiliği de sosyal medya hesaplarından "Acı kaybımız" diye paylaşımda bulunarak Aktaş ailesine başsağlığı diledi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
