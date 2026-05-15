Kars’ta vinç dereye yuvarlandı: Operatör feci şekilde can verdi!

İl Özel İdaresi personeli Recep Aktaş (64), görev için vinçle ilçeye giderken Çilehane köyü mevkisinde dereye yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler dereye yuvarlanan vincin yanına uzun uğraşlar sonucu inebildi.