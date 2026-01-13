Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Kars kar tatili için gözler valilikte!
Giriş Tarihi: 13.01.2026 16:07

Doğu Anadolu’nun en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Kars, dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışının etkisi altına girdi. Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden olurken günlük yaşamı da oldukça etkiliyor. Binlerce öğrenci ve veli ise okulların durumu ile ilgili gelecek resmi açıklamaları mercek altına aldı. Peki, 14 Ocak Çarşamba günü Kars'ta yarın okullar tatil mi?

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı yaşamı zorlaştırmaya devam ederken, Kars genelinde gözler eğitim öğretime verilecek olası bir araya çevrildi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve buzlanma riski nedeniyle öğrenciler, veliler ve eğitimciler 14 Ocak Çarşamba günü için "kar tatili" ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte detaylar...

KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Doğu Anadolu'da etkisini artıran dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, Kars genelinde hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. 14 Ocak Çarşamba günü Kars'ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

KARS'TA HAVA NASIL OLACAK?

Doğu Anadolu'da etkisini artıran dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, Kars genelinde hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı artarken, yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.

