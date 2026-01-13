Kars’ta yarın okullar tatil mi? 14 Ocak 2026 Çarşamba Kars kar tatili için gözler valilikte!

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı yaşamı zorlaştırmaya devam ederken, Kars genelinde gözler eğitim öğretime verilecek olası bir araya çevrildi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve buzlanma riski nedeniyle öğrenciler, veliler ve eğitimciler 14 Ocak Çarşamba günü için "kar tatili" ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte detaylar...
KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Doğu Anadolu'da etkisini artıran dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, Kars genelinde hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. 14 Ocak Çarşamba günü Kars'ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.