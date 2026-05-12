Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta zehir tacirlerine şafak operasyonu: 2 tutuklama
Giriş Tarihi: 12.05.2026 09:02

Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 114,66 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri gözaltına aldı.

2 TUTUKLAMA

Operasyonda yapılan aramalarda toplam 114,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişi emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. V.N. (41) ve B.H. (35) isimli 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kars Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik operasyonların artarak devam edeceği ifade edildi.

