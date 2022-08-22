Kartal Eddie konusu nedir, IMDB puanı kaç? Kartal Eddie oyuncuları kimler, vizyon tarihi nedir?

KARTAL EDDİE KİMDİR?

Michael David Edwards (5 Aralık 1963 doğumlu), daha iyi bilinen adıyla Kartal Eddie, bir İngiliz kayakla atlamacı ve Olimpik sporcudur. 1988'den 2001'e kadar İngiliz kayakla atlama rekorunu elinde tuttu. Ayrıca 106,8 km/sa (66,4 mph) hızla koşarak amatör hız kayağı yaptı ve 6 otobüsün üzerinden atlayarak dublör atlama dünya rekoru sahibi oldu.