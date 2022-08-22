Kartal Eddie konusu nedir, IMDB puanı kaç? Kartal Eddie oyuncuları kimler, vizyon tarihi nedir?

Filmin hemen ardından yanıt aramaya başlayan Kartal Eddie kimdir sorusu ünlü kayak atlayıcısı Michael Edwards'ın hayatı ile cevaplanıyor. Kartal Eddie konusu ile İngiltere tarihinde yer etmiş bir sporcuya odaklanıyor. Oldukça popüler isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu da oldukça ilgi çekici. Peki, Kartal Eddie oyuncuları kimler, IMDB puanı kaç? İşte film hakkında merak edilenler…
KARTAL EDDİE FİLM KONUSU
Kartal Eddie, İngiltere tarihindeki en ünlü kayak atlamacı Michael Edwards nam-ı değer Eddie the Eagle' ın ilham verici üstün başarısını konu ediniyor. Edwards'ın spora 'asla ölüm deme' yaklaşımı tasvir edilir.
Eddie kayakla atlamaya başlamadan once bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. Film aynı zamanda Edwars'ın sıra dışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki insani ruhunu ve direncini kutlar.
Filmin IMDB puanı 10 üzerinden 7.3
KARTAL EDDİE KİMDİR?
Michael David Edwards (5 Aralık 1963 doğumlu), daha iyi bilinen adıyla Kartal Eddie, bir İngiliz kayakla atlamacı ve Olimpik sporcudur. 1988'den 2001'e kadar İngiliz kayakla atlama rekorunu elinde tuttu. Ayrıca 106,8 km/sa (66,4 mph) hızla koşarak amatör hız kayağı yaptı ve 6 otobüsün üzerinden atlayarak dublör atlama dünya rekoru sahibi oldu.