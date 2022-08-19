Kartal Metro Durakları Nerede? Kartal Metro Durağı Sabiha Gökçen Arası Kaç Kilometre, Hangi Mahallede ve Nasıl Gidilir?

Kadıköy – Tavşantepe M4 metro durakları içerisinde yer alan Kartal metrosu, gün içerisinde pek çok vatandaşa hizmet veriyor. Bu nedenle Kartal metro durakları nerede sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Yetişmesi gereken uçağı olan vatandaşlar Kartal metro durağı Sabiha Gökçen arası kaç kilometre diye merak ediyor. Peki, Kartal metrosu hangi mahallede ve nasıl gidilir? Bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.
Kartal metro durağı hangi mahallede sorusu çok merak ediliyor. Aklınızdaki soru işaretlerini hemen giderelim. Kartal metrosu açık adresi şu şekilde:
Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Kavşağı, 34880 Kartal / İstanbul
M4 Kadıköy – Tavşantepe metro durakları şu şekilde:
Kadıköy, Ayrılık Çeşmesi, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Huzurevi, Gülsuyu, Esenkent, Hastane – Adliye, Soğanlık, Kartal, Yakacık – Adnan Kahveci, Pendik, Kaynarca – Tavşantepe.
M4 Kartal metrosuna aşağıdaki otobüs hatları ile ulaşım sağlayabilirsiniz:
Kartal metro, Sabiha Gökçen Havalimanı için İETT otobüsleri ile entegre edildi. Bu nedenle Kartal metro durağı Sabiha Gökçen kaç km diye merak ediliyor. Sabiha Gökçen ile Kartala metro istasyonu 27,7 km olarak biliniyor. Kartal metro istasyonundan İETT KM22 hatlı otobüs sayesinde Sabiha Gökçen'e ulaşım sağlayabilirsiniz.