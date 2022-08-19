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Giriş Tarihi: 19.8.2022 21:31 Son Güncelleme: 19.8.2022 21:31

Kartal Metro Durakları Nerede? Kartal Metro Durağı Sabiha Gökçen Arası Kaç Kilometre, Hangi Mahallede ve Nasıl Gidilir?

İstanbul metro ile ulaşım açısından gelişmiş bir şehir olarak biliniyor. Kalabalık nüfusu ve büyük yüzölçümü ile ulaşımı kolaylaştıran metrolar, farklı hatlarla hizmet veriyor. Bu nedenle pek çok insan gün içerisinde çeşitli metro hatlarını kullanıyor. Bu yazımızda sizin için Kartal metro durakları nerede sorusunun yanıtını derledik. Eğer siz de Kartal metro durağı Sabiha Gökçen arası kaç kilometre, hangi mahallede ve nasıl gidilir diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kartal Metro Durakları Nerede? Kartal Metro Durağı Sabiha Gökçen Arası Kaç Kilometre, Hangi Mahallede ve Nasıl Gidilir?

Kadıköy – Tavşantepe M4 metro durakları içerisinde yer alan Kartal metrosu, gün içerisinde pek çok vatandaşa hizmet veriyor. Bu nedenle Kartal metro durakları nerede sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Yetişmesi gereken uçağı olan vatandaşlar Kartal metro durağı Sabiha Gökçen arası kaç kilometre diye merak ediyor. Peki, Kartal metrosu hangi mahallede ve nasıl gidilir? Bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

KARTAL METRO DURAĞI NEREDE?

Kartal metro durağı hangi mahallede sorusu çok merak ediliyor. Aklınızdaki soru işaretlerini hemen giderelim. Kartal metrosu açık adresi şu şekilde:

Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Kavşağı, 34880 Kartal / İstanbul

KARTAL METRO DURAKLARI NELER?

M4 Kadıköy – Tavşantepe metro durakları şu şekilde:

Kadıköy, Ayrılık Çeşmesi, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Huzurevi, Gülsuyu, Esenkent, Hastane – Adliye, Soğanlık, Kartal, Yakacık – Adnan Kahveci, Pendik, Kaynarca – Tavşantepe.

KARTAL METROYA NASIL GİDİLİR?

M4 Kartal metrosuna aşağıdaki otobüs hatları ile ulaşım sağlayabilirsiniz:

  • E-10
  • KM12
  • 16KH
  • KM23
  • KM24
  • KM25
  • KM29
  • 130A
  • 130E
  • 130Ş
  • 130ŞT
  • 132T
  • 132Y
  • 133T
  • 251
  • 500T
  • 16S
  • KM21
  • KM31
  • KM32

KARTAL METRODAN SABİHA GÖKÇEN'E NASIL GİDİLİR?

Kartal metro, Sabiha Gökçen Havalimanı için İETT otobüsleri ile entegre edildi. Bu nedenle Kartal metro durağı Sabiha Gökçen kaç km diye merak ediliyor. Sabiha Gökçen ile Kartala metro istasyonu 27,7 km olarak biliniyor. Kartal metro istasyonundan İETT KM22 hatlı otobüs sayesinde Sabiha Gökçen'e ulaşım sağlayabilirsiniz.

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Kartal Metro Durakları Nerede? Kartal Metro Durağı Sabiha Gökçen Arası Kaç Kilometre, Hangi Mahallede ve Nasıl Gidilir?
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