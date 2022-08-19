Kartal Metro Durakları Nerede? Kartal Metro Durağı Sabiha Gökçen Arası Kaç Kilometre, Hangi Mahallede ve Nasıl Gidilir?

Kadıköy – Tavşantepe M4 metro durakları içerisinde yer alan Kartal metrosu, gün içerisinde pek çok vatandaşa hizmet veriyor. Bu nedenle Kartal metro durakları nerede sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Yetişmesi gereken uçağı olan vatandaşlar Kartal metro durağı Sabiha Gökçen arası kaç kilometre diye merak ediyor. Peki, Kartal metrosu hangi mahallede ve nasıl gidilir? Bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

KARTAL METRO DURAĞI NEREDE?

Kartal metro durağı hangi mahallede sorusu çok merak ediliyor. Aklınızdaki soru işaretlerini hemen giderelim. Kartal metrosu açık adresi şu şekilde:

Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Kavşağı, 34880 Kartal / İstanbul

KARTAL METRO DURAKLARI NELER?

M4 Kadıköy – Tavşantepe metro durakları şu şekilde:

Kadıköy, Ayrılık Çeşmesi, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Huzurevi, Gülsuyu, Esenkent, Hastane – Adliye, Soğanlık, Kartal, Yakacık – Adnan Kahveci, Pendik, Kaynarca – Tavşantepe.

KARTAL METROYA NASIL GİDİLİR?

M4 Kartal metrosuna aşağıdaki otobüs hatları ile ulaşım sağlayabilirsiniz:

E-10

KM12

16KH

KM23

KM24

KM25

KM29

130A

130E

130Ş

130ŞT

132T

132Y

133T

251

500T

16S

KM21

KM31

KM32

KARTAL METRODAN SABİHA GÖKÇEN'E NASIL GİDİLİR?

Kartal metro, Sabiha Gökçen Havalimanı için İETT otobüsleri ile entegre edildi. Bu nedenle Kartal metro durağı Sabiha Gökçen kaç km diye merak ediliyor. Sabiha Gökçen ile Kartala metro istasyonu 27,7 km olarak biliniyor. Kartal metro istasyonundan İETT KM22 hatlı otobüs sayesinde Sabiha Gökçen'e ulaşım sağlayabilirsiniz.