Kartal’da 4 katlı bina tahliye edildi

Kartal'da, kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina tahliye edildi. Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 17 daireli 4 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine binaya ekipler sevk edildi. Vatandaşların bazı eşyalarını alarak boşalttığı binada incelemelerini tamamlayan ekipler, binanın mühürlenmesine karar verdi. Binanın çevresi şerit çekilerek kapatılırken, detaylı incelemeler bugün yapılacak.Kocaeli'nin Gebze ilçesi'nde ise 16 bina tahliye edildi. Gebze'nin Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı binada Bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bu acı olaydan sadece 2 gün sonra, yaklaşık 100 metre mesafedeki İbrahimağa Caddesi'nde bulunan bir binadan çatırdama sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen ekipler, çatırdama seslerinin geldiği bina ile çevresindeki iki binayı daha kontrollü şekilde tahliye etti. Toplamda 16 bina boşaltılırken, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüm tedbirler alınacak. Yenilenmesi gereken tüm binaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi ile birlikte yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.