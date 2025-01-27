İstanbul Kartal’da panik: 7 katlı bina oluşan çatlaklar sebebiyle boşaltıldı!

BELEDİYE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE ETTİ

Belediye ekiplerinin ilk yaptığı inceleme sonrasında tedbir amaçlı binanın tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Kartal Belediyesi, bina sakinlerine eşyalarını taşınmak için destek oldu. Dairelerde bulunan eşyalar, sokağa çağrılan nakliye kamyonlara yüklendi. Binadan karot alınacağı ve detaylı inceleme yapılacağı belirtildi. İncelemenin ardından binanın akıbeti belli olacak.