İstanbul Kartal’da panik: 7 katlı bina oluşan çatlaklar sebebiyle boşaltıldı!

İstanbul Kartal'da yan tarafındaki inşaat alanı sebebiyle iç kısımlarında çatlaklar oluştuğu belirtilen 7 katlı bina belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Kartal Orhantepe Mahallesi Anıl Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanı sebebiyle hemen bitişiğinde bulunan 7 katlı binada çatlaklar oluştu. Bina sakinleri durumu belediyeye bildirdi.
BELEDİYE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE ETTİ
Belediye ekiplerinin ilk yaptığı inceleme sonrasında tedbir amaçlı binanın tahliye edilmesi kararlaştırıldı. Kartal Belediyesi, bina sakinlerine eşyalarını taşınmak için destek oldu. Dairelerde bulunan eşyalar, sokağa çağrılan nakliye kamyonlara yüklendi. Binadan karot alınacağı ve detaylı inceleme yapılacağı belirtildi. İncelemenin ardından binanın akıbeti belli olacak.