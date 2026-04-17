Kartal’da Ruhan Çalu vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay: Katil üniversite öğrencisi çıktı…

CİNAYETİN SEBEBİNİ SÖYLEMEDİ

Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Mert Deniz G.'nin olayı neden gerçekleştirdiği konusunda bir bilgi vermediği öğrenildi. Yetkililer şüphelinin olaydan sonra aldığı cep telefonunun, adrese yakın boş bir araziye atılmış olarak bulunduğunu söyledi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.