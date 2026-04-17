Kartal’da Ruhan Çalu vahşice öldürülmüştü! Kan donduran detay: Katil üniversite öğrencisi çıktı…

Kartal, Esentepe mahallesi, Çamlıdağ sokakta dün meydana gelen olayda, 59 yaşındaki Ruhan Çalu'nun dairesinden gelen bağrışma sesleri üzerine polise ihbarda bulundu.
POLİS OLAY YERİNDE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Olay yerine gelen polis ekipleri, açık kapıdan daireye girdiklerinde yaşlı kadının bıçaklanmış bir halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ruhan Çalu'nun aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.
TAKSİYLE KOCAELİ'NE GİTMİŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını kullanarak şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin olayın ardından bir Taksiye binerek Kocaeli'ne gittiği belirlendi.
KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU
Şüpheliyi yakalamak için bölgede operasyonlara başlanırken, cinayeti gerçekleştirdiğini söyleyen Mert Deniz G., karakola giderek teslim oldu.
CANİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI
İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen 20 yaşındaki şüpheli Mert Deniz G.'in Üniversite öğrencisi olduğu ve hiçbir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.
CİNAYETİN SEBEBİNİ SÖYLEMEDİ
Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Mert Deniz G.'nin olayı neden gerçekleştirdiği konusunda bir bilgi vermediği öğrenildi. Yetkililer şüphelinin olaydan sonra aldığı cep telefonunun, adrese yakın boş bir araziye atılmış olarak bulunduğunu söyledi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.