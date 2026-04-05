Kartal’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

İstanbul'un Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 34 BGK 294 plakalı otomobil ile 34 NJT 012 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.