Kartal’da katledilen Cansu Demirel son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan ve Gebze Şekerpınar'da bir elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in cenazesi Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde bulunan Erenler Camii'ne getirildi.