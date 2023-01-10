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Giriş Tarihi: 10.1.2023 14:09

Kartal'da katledilen Cansu Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Payan tarafından katledilen 30 yaşındaki Cansu Demirel, Kartal öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kartal’da katledilen Cansu Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Cansu Demirel (30) ile Dilara Gültay (23) Kartal Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede Mustafa Payan (24) tarafından öldürüldü.

İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan ve Gebze Şekerpınar'da bir elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in cenazesi Kartal Karlıktepe Mahallesi'nde bulunan Erenler Camii'ne getirildi.

TABUTA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Genç kızın tabutunun başına beyaz duvak örtüldü. Acılı baba Ali Demirel ile annesi Gülfer taziyeleri kabul etti. Yakınlarının desteğiyle ayakta duran Ali Demirel, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Cenazeye Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ile Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Demirel Ailesi fertleri ve sevenleri katıldı. Kaymakam Demir ile emniyet müdürü Dallı, Ali Demirel'e başsağlığı diyerek taziyelerde bulundu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Cansu Demirel, Pendik Yenli Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KATİLİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Cansu Demirel ile Dilara Gültay'ı öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan katil Mustafa Payan'ın polis gözetiminde hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Payan'ın emniyete götürüleceği öğrenildi.

Eski sevgilisini ve arkadaşını öldürdü

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Kartal'da katledilen Cansu Demirel son yolculuğuna uğurlandı
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