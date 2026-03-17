Kartal’da korku dolu anlar! Alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi

Kartal'daki olay, saat 19.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yanan araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürülürken yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Aracın yanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.