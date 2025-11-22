Haberler Yaşam Haberleri Kartal’da lisede iki öğrenci arasındaki şakalaşma feci bitti: 16 yaşındaki öğrenci can verdi!
Giriş Tarihi: 22.11.2025 20:37

Kartal'da bir lisede aynı sınıfta eğitim gören gören iki öğrenci arasında şakalaşma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, İ.M.K. isimli öğrenci aldığı yumruk darbesiyle başını zemine vurarak baygınlık geçirdi. Daha sonra hastaneye kaldırılan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.

DHA Yaşam
Olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal'da bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta eğitim gören İ.M.K. (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı.

Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gören öğrenci bugün hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

