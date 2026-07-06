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Giriş Tarihi: 6.07.2026 22:07

Kartal’da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu!

Kartal'da bulunan tek katlı metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Kartal’da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu!
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Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını farkeden kişilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#ADLİ TIP KURUMU #KARTAL

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Kartal’da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu!
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