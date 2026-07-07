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Giriş Tarihi: 7.07.2026 11:33

Kartal'da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu

İstanbul Kartal’da tek katlı metruk gecekondunun içinde kadın cesedi bulundu. Cenaze, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kartal’da metruk gecekonduda kadın cesedi bulundu
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Kartal Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını fark edildi. Kadını fark eden kişilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#İSTANBUL #KARTAL

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