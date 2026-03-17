Kartal’da seyir halindeki araç alev alev yandı

Giriş Tarihi: 17.03.2026 23:01 Son Güncelleme: 17.03.2026 23:02

Kartal'da sahil yolunda seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken araç kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Olay, saat 19.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürülürken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

