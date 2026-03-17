Olay, saat 19.30 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Kartal'da seyir halindeki araç alev alev yandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürülürken yanan araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yanma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.