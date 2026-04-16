Haberler Yaşam Haberleri Kartal’da şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı evinde kanlar içinde bulundu: “Boğazını kesmişler”
Giriş Tarihi: 16.04.2026 15:49

İstanbul’un Kartal ilçesinde meydana gelen esrarengiz ölüm tüyler ürpertti. 5 katlı binanın 5’inci katında yalnız yaşayan 52 yaşındaki Ruhan Çalu evinde defalarca bıçaklanmış halde ölü bulundu. Komşunun açıklamaları dikkat çekti. İşte, korkunç olayın detayları...

Olay, Esentepe Mahallesi Çamlıdağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ruhan Çalu'nun dairesinden sesler geldiğini duyan komşuları polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

Daireye giren ekipler, Ruhan Çalu'yu kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ruhan Çalu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerini bitirdikten sonra hayatını kaybeden Çalu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ÇÖP KONTEYNERLERİ ARANDI

Cinayet büro ekipleri de çevredeki çöp konteynerleri içinde cinayetle ilgi aramalar yaptı.

"KOMŞUMUZUN BOĞAZINI KESMİŞLER"

Ruhan Çalu'nun komşusu olan Emrullah Özdemir, "5'inci katta oturan komşumuzun boğazını kesmişler. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Aileden birisi mi? Yoksa dışarıdan gelen birisi mi yaptı onu da bilemiyoruz' dedi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

