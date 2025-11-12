Kartal’da ’taksimetre’ kavgası | Kadın yolcu şoförün başını yardı: ’Burada soyunurum’ diye tehdit etti!

'SAPAĞI KAÇIRDIM' DEDİ, İNDİRİM YAPTI

Bir süre sonra Çayırdere'yi gitmek istediği noktaya getirerek indirmeye hazırlanan Kutsal, Göztepe sapağını kaçırdığını ve bu yüzden 100 TL indirim yapacağını söyleyerek taksi ücretini bin 380 TL olarak belirtti. Ancak müşteri bu ücreti kabul etmedi. Kutsal bunun üzerine 80 TL daha indirim yaptığını söylemesinin üzerine Çayırdere ile arasında tartışma çıktı.