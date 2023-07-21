Kartal’daki çifte cinayet soruşturması tamamlandı

Kartal'da 8 Ocak 2023 günü meydana gelen korkunç cinayette iddiaya göre Mustafa Payam, kız arkadaşı Dilara Gültay'ı evine çağırmış, genç kızın kendisini aldattığını ileri sürerek önce Gültay'ı darp eden Payam, ardından küvete sokarak lastikle boğmuştu. Bir süre sonra talihsiz genç kızın arkadaşı Cansu Demirel'in eve gelmesiyle cani adam, Demirel'i de birçok kez bıçaklamıştı.
Yaşanan acı olayın ardından iki genç kız da yaşamını yitirirken Mustafa Payam adli makamlarca tutuklanmıştı.
EVE ÇAĞIRIP BEKLEMİŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli Payam hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelinin olay tarihinde kız arkadaşı olan Dilara'nın kendisini aldattığını düşündüğü ve bu sebeple Dilara'yı öldürmeye karar verdiği, Dilara'dan önce eve gittiği, Dilara'nın eve gelmesini beklediği belirtildi.
LASTİKLE KATLETTİ
Dilara ikamete geldikten sonra ikilinin tartışmaya başladıklarının kaydedildiği iddianamede, şüphelinin Dilara'ya karşı cinsel saldırıda bulunduğu ve ardından aldattığı düşüncesiyle lastiği Dilara'nın boğazına geçirerek sıktığı, Dilara'nın nefes almasını engellemek amacıyla da eliyle boğazını sıkıp Dilara'yı öldürdüğü, ardından yatak odasında Dilara'yı banyoya soktuğu aktarıldı.
30 BIÇAK DARBESİ
İddianamede şüphelinin Dilara'yı öldürmesinin ardından Cansu'nun da eve geldiği, Dilara'nın öldürüldüğünü gördüğü, şüphelinin Dilara'yı öldürme eylemini gizlemeye çalıştığı ve Cansu'nun kendisini ifşa edeceğini düşünmesi sebebiyle Cansu'yu bıçakla otuz yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ifade edildi.
İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Savcılık, şüpheli Mustafa Payam'ın Dilara Gültay'a karşı "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, "Nitelikli cinsel saldırı"suçundan ise 12 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca iddianamede, şüphelinin Cansu Demirel'e karşı ise "Kadına karşı kasten öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.