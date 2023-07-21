Kartal’daki çifte cinayet soruşturması tamamlandı

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, şüpheli Mustafa Payam'ın Dilara Gültay'a karşı "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, "Nitelikli cinsel saldırı"suçundan ise 12 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi. Ayrıca iddianamede, şüphelinin Cansu Demirel'e karşı ise "Kadına karşı kasten öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.