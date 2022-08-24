Mehmet Kartal’ın katil zanlısı tutuklandı... Barışmaya gelen arkadaşını öldürmüştü

Şehitkamil ilçesinin Mevlana mahallesinde 17 Ağustos meydana gelen olayda Ömer U. ve Mehmet Kartal bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken Ömer U.'nun babası Mehmet Kartal'ı arayarak barıştırmak amacıyla evlerine davet etti. Burada çıkan tartışmada Ömer U. pompalı tüfekle Kartal'a ateş etti. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Kartal, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirirken polis kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı Ömer U. saklandığı bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer U. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.