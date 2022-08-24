Haberler Yaşam Haberleri Mehmet Kartal'ın katil zanlısı tutuklandı... Barışmaya gelen arkadaşını öldürmüştü
Giriş Tarihi: 24.8.2022 11:30 Son Güncelleme: 24.8.2022 11:33

Mehmet Kartal'ın katil zanlısı tutuklandı... Barışmaya gelen arkadaşını öldürmüştü

Gaziantep’te gündüz vakti kavga ettiği ve barış için babası tarafından çağrıldığı evlerine gelen arkadaşı Mehmet Kartal’ı öldüren katil zanlısı Ömer U. tutuklandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Mehmet Kartal’ın katil zanlısı tutuklandı... Barışmaya gelen arkadaşını öldürmüştü

Şehitkamil ilçesinin Mevlana mahallesinde 17 Ağustos meydana gelen olayda Ömer U. ve Mehmet Kartal bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son bulurken Ömer U.'nun babası Mehmet Kartal'ı arayarak barıştırmak amacıyla evlerine davet etti. Burada çıkan tartışmada Ömer U. pompalı tüfekle Kartal'a ateş etti. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Kartal, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirirken polis kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı Ömer U. saklandığı bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer U. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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Mehmet Kartal'ın katil zanlısı tutuklandı... Barışmaya gelen arkadaşını öldürmüştü
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