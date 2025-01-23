Kartalkaya Faciası kurbanları Rizeli Dayı Ailesinin 4 Ferdi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı



Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik , Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Dayı ailesinin sevenleri ve Ela ve Buse Dayının okul arkadaşları katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi, dualar edildi. Bu esnada bazı aile yakınlarının ağladığı ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.Ela ve Buse Dayı'nın okul arkadaşları ellerinde çiçeklerle arkadaşlarını gözyaşları arasında son yolculuğa uğurladılar.

Cenazede dört sevdiği canını kaybeden Süleyman Dayı'nın ağabeyi Mehmet Yaşar Dayı, kardeşinin tatil için bir ay önceden yer ayırttığını, tatilden bir gün sonra oğlunun nişanı için yanlarına geleceğini anlattı.