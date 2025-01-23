Kartalkaya Faciası kurbanları Rizeli Dayı Ailesinin 4 Ferdi gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden baba Süleyman, anne Seden Nurgül, kızları Ela ve Buse Dayı için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.
Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki cenaze töreninde ticaretle uğraşan Rize Çayeli'li baba Süleyman (51), emekli bankacı anne Seden Nurgül (48) ve öğrenci olan kızları Ela (15) ile Buse Dayı'nın (12) yakınları taziyeleri kabul etti.
Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik , Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Dayı ailesinin sevenleri ve Ela ve Buse Dayının okul arkadaşları katıldı.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi, dualar edildi. Bu esnada bazı aile yakınlarının ağladığı ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.Ela ve Buse Dayı'nın okul arkadaşları ellerinde çiçeklerle arkadaşlarını gözyaşları arasında son yolculuğa uğurladılar.
Cenazede dört sevdiği canını kaybeden Süleyman Dayı'nın ağabeyi Mehmet Yaşar Dayı, kardeşinin tatil için bir ay önceden yer ayırttığını, tatilden bir gün sonra oğlunun nişanı için yanlarına geleceğini anlattı.
Mehmet Yaşar Dayı, ailenin otelin 11'inci katında 13 numaraları odasında kaldığını ve yangına uykuda yakalandıklarını belirterek, "Sabah televizyonda yangını görünce kardeşime ulaşmaya çalıştım O otelde kaldıklarını bilmiyordum ama orada olduklarını biliyordum. Aradık ulaşamadık ne eşine ne kendisine. Sonra kayınpederini aradım. O da aynı şekilde ulaşamadı. Bolu'ya doğru hareket ettiler. Sonra ben çocuğa haber verdim. Benim çocuk gitti." diye konuştu.
Cenazeye katılan Seden Nürgül Dayı'nın iş arkadaşı Gamze ise ailenin her yıl Kartalkaya'ya gittiğini geçen yılda gidip aynı otelde kaldıklarını söyledi.
Dayı ailesi, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'ndeki öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye'deki Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.