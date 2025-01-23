Kartalkaya faciasının kurbanlarından Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı! Küçük Kerim olaydan 5 gün sonra 5 yaşına girecekti

Kartalkaya'daki 79 kişinin can verdiği yangın felakettinde hayatını kaybeden Güngör çifti ile çocukları Pelin ve Kerem için Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Burcu Filiz Güngör'ün annesi Ayla ve babası Şaban Filiz ile Kıvanç Güngör'ün annesi Dilek ve ablası Gözde Güngör'ün taziyeleri kabul ettiği cenazeye, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile çiftin yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kimyevi maddeler sektöründeki bir firmada üst düzey yönetici olan 44 yaşındaki Burcu ve demir-çelik sektöründeki bir firmada genel müdür olan 47 yaşındaki Kıvanç Güngör çiftinin, olay gününden 14 gün sonra 14 yaşına gireceği 13 yaşındaki kızları Pelin ve 5 gün sonra 5 yaşına girecek oğulları Kerem ile yarıyıl tatili için Bolu'ya gittiler. Boluya gitmeden önce Kerem Güngör'ün bakacısının yanında kalmak istediğini söylediği fakat annenin hep birlikte yaş gününü kutlarız diyerek tatile götürdüğü kaydedildi.

Hafta sonu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'e gelen Güngör ailesinin, çarşamba günü dönmeyi planladıkları kaydedildi.

Zincirlikuyu Camiinde ikindi namazına mütakiben kılınan Cenaze namazı sonrasında Kıvanç Güngör eşi Burcu Güngör ile çocukları Pelin ve Kerem Zincirlikuyu Mezarlığı'naki aile kabristanlığında toprağa verildiler.