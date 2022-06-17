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Giriş Tarihi: 17.6.2022 11:48 Son Güncelleme: 17.6.2022 11:49

Kartalkaya Nerede? Kartalkaya Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Kartalkaya Nerede? Kartalkaya Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Özellikle kış mevsiminde adını sıklıkla duyduğumuz bir yer olan Kartalkaya, kış turizminin önemli yerlerinden biri olarak görülüyor. Büyük küçük herkesin gezi ve eğlence mekanı olarak ziyaret ettiği Kartalkaya hakkında merak edilen pek çok konu bulunuyor. Kartalkaya nerede, Kartalkaya nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir gibi sorular, Kartalkaya’yı ziyaret etmek isteyenlerin aklını kurcalıyor.

Kayak merkezi ile adını duyuran Kartalkaya, her yaştan insanın ziyaret ettiği bir yer olarak biliniyor. Ülkemizin pek çok yerinden ziyaretçi akınına uğrayan Kartalkaya, turistlerin de ilgisini çekiyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olması ile nam salan Kartalkaya, daha çok kışın tercih ediliyor. Peki, Kartalkaya nerede? Kartalkaya nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir? Konuyla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Kartalkaya Nerede?

Kartalkaya'yı ziyaret etmek isteyen birçok kişi bulunuyor. Bu nedenle Kartalkaya nereye bağlı diye düşünüyor olabilirsiniz. Kartalkaya, Bolu iline bağlı olarak biliniyor ve yaklaşık olarak iki bin metre yükseklikte yer alıyor. Etrafında yer alan milli parklar, göller, mesire alanları ve yaylaları ile her mevsimde ilgi odağı olmayı başarıyor.

Kayak sezonu olan aralık ve nisan ayları arasında Kartalkaya'yı ziyaret edebilirsiniz. Ocak ve şubat aylarında kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Kartalkaya'nın manzarası ise büyük çam ağaçlarıyla dolu. Kartalkaya'dan Bolu Dağları'nı ve Köroğlu Dağları'nı da görmek mümkün. Kartalkaya'da eşsiz manzaranın keyfini çıkarak yürüyüşler yapabilirsiniz.

Kartalkaya Kayak Merkezi Nerede?

Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu ilinin güneydoğusunda konumlanıyor. Batı Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. Konum olarak Ankara ve İstanbul'a yakın sayılabilecek bir mesafede yer alıyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi içerisinde kayak ve snowboard yapabilirsiniz. Ayrıca kar motosikleti kullanarak çevrede keyifli bir keşif yapabilirsiniz. Bunların yanı sır Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çeşitli festivaller de düzenleniyor. Festivallere katılabilir, mangal yapabilir, farklı partilerde eğlenebilirsiniz.

Kartalkaya'nın doruğu 2200 metre olarak biliniyor. Dağın en zirvesi ise Alp'in çayırları ile kaplı. Alanda bulunan oteller, 2000 metrede konumlandırılıyor. Otellerin yakınlarında zirveye ulaşabileceğiniz teleskiler, baby lifler bulunuyor.

Kartalkaya'ya Nasıl Gidilir?

Kartalkaya'ya nasıl gideceğinizi düşünüyorsanız, birkaç farklı alternatif olduğunu söyleyebiliriz. Alan ister özel araç isterseniz de toplu taşıma ile ulaşım sağlamak mümkün.

  • Özel araç ile gelmeyi düşünüyorsanız Bolu gişelerinden geçmeniz ve D-100 karayolunu kullanmanız gerekiyor. Ardından Kartalkaya tabelalarını takip ederek alan ulaşım sağlayabilirsiniz.
  • Eğer otobüs ile gitmeyi tercih ederseniz, normalden yarım saat daha uzun bir yolculuk deneyimi yaşayabilirsiniz. Yol şartlarının zorlu olması, otobüslerin daha yavaş ve temkinli gitmesine neden oluyor.

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Kartalkaya Nerede? Kartalkaya Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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