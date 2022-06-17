Kartalkaya Nerede? Kartalkaya Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Kayak merkezi ile adını duyuran Kartalkaya, her yaştan insanın ziyaret ettiği bir yer olarak biliniyor. Ülkemizin pek çok yerinden ziyaretçi akınına uğrayan Kartalkaya, turistlerin de ilgisini çekiyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olması ile nam salan Kartalkaya, daha çok kışın tercih ediliyor. Peki, Kartalkaya nerede? Kartalkaya nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir? Konuyla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Kartalkaya Nerede?

Kartalkaya'yı ziyaret etmek isteyen birçok kişi bulunuyor. Bu nedenle Kartalkaya nereye bağlı diye düşünüyor olabilirsiniz. Kartalkaya, Bolu iline bağlı olarak biliniyor ve yaklaşık olarak iki bin metre yükseklikte yer alıyor. Etrafında yer alan milli parklar, göller, mesire alanları ve yaylaları ile her mevsimde ilgi odağı olmayı başarıyor.

Kayak sezonu olan aralık ve nisan ayları arasında Kartalkaya'yı ziyaret edebilirsiniz. Ocak ve şubat aylarında kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Kartalkaya'nın manzarası ise büyük çam ağaçlarıyla dolu. Kartalkaya'dan Bolu Dağları'nı ve Köroğlu Dağları'nı da görmek mümkün. Kartalkaya'da eşsiz manzaranın keyfini çıkarak yürüyüşler yapabilirsiniz.

Kartalkaya Kayak Merkezi Nerede?

Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu ilinin güneydoğusunda konumlanıyor. Batı Karadeniz Bölgesi içerisinde yer alan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunuyor. Konum olarak Ankara ve İstanbul'a yakın sayılabilecek bir mesafede yer alıyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi içerisinde kayak ve snowboard yapabilirsiniz. Ayrıca kar motosikleti kullanarak çevrede keyifli bir keşif yapabilirsiniz. Bunların yanı sır Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çeşitli festivaller de düzenleniyor. Festivallere katılabilir, mangal yapabilir, farklı partilerde eğlenebilirsiniz.

Kartalkaya'nın doruğu 2200 metre olarak biliniyor. Dağın en zirvesi ise Alp'in çayırları ile kaplı. Alanda bulunan oteller, 2000 metrede konumlandırılıyor. Otellerin yakınlarında zirveye ulaşabileceğiniz teleskiler, baby lifler bulunuyor.

Kartalkaya'ya Nasıl Gidilir?

Kartalkaya'ya nasıl gideceğinizi düşünüyorsanız, birkaç farklı alternatif olduğunu söyleyebiliriz. Alan ister özel araç isterseniz de toplu taşıma ile ulaşım sağlamak mümkün.