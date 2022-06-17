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Giriş Tarihi: 17.6.2022 11:50 Son Güncelleme: 17.6.2022 11:51

Kartepe Nerede? Kartepe Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Kartepe Nerede? Kartepe Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartepe, her yıl pek çok ziyaretçinin akınına uğruyor. Gerek konumu, gerekse doğal güzellikleri ile hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken Kartepe, özellikle kış döneminde kayak tutkunlarının tercih ettiği rota oluyor. Peki, Kartepe nerede? Kartepe nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir?

Kış ayları boyunca kayak ve snowboard sevenlerin sıklıkla ziyaret ettiği Kartepe, kamp dönemlerinde ise basketbol, futbol, voleybol gibi spor tutkunlarının tercihi oluyor. Pek çok spor aktivitesi yapmaya olanak sağlayan Kartepe hakkında merak edilen konular bulunuyor. Özellikle Kartepe nerede sorusu sıklıkla soruluyor. Peki, Kartepe nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir? Konuyla ilgili detaylar yazımızın devamında sizinle.

Kartepe Nerede?

Kartepe hangi ilde diye düşünüyorsanız, sizin için cevabını hızlıca verelim. Kocaeli'ne bağlı olan Kartepe, İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında bir konumda yer alıyor. Turizm beldesi olarak da anılan Kartepe, 2008 yılında 7 beldenin birleştirilmesinin hemen ardından ilçe olmuştur. Samanlı Dağları arasında yer aldığı bilinen Kartepe, Marmara Bölgesi'nde bulunan en yüksek üçüncü dağ olma özelliğini de taşıyor. Kartepe'de çam, kestane, fındık ve meşe ağaçlar yetişiyor. Bu özelliği sayesinde sık ve gür ormanlar bulunuyor.

Sıklıkla yağış alan Kartepe'nin bitki örtüsü de gelişmiş olarak biliniyor. Su kaynakları açısından da zengin olan alanda, alabalık çiftlikleri bulunuyor. Aynı zamanda Sapanca Gölü'nün en büyük su kaynağı olma özelliğine de sahip. Bunların ynı sıra Kartepe bölgesi içerisinde yapılan arkeolojik kazılarda Roma ve Bizans dönemine ait olan pek çok mezar ve tarihi eser bulunmuştur. Buradan Kartepe'nin zamanında pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olduğunu çıkarabiliriz. Osmanlı Dönemi'nde de oldukça önemli olan Kartepe; Yavuz Sultan Selim döneminde, Arabistan' doğru uzanması amacıyla yapılan İpek Yolu'nun geçtiği dağdır.

Kartepe'de Neler Yapılır?

Kartepe Kayak Merkezi bulunuyor. Bu alanda snowboard ve kayak yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra alanda alışveriş yapabilir, zipline deneyimleyebilir, arkadaşlarınızla ya da ailenizle paintball oynayabilirsiniz. Binicilik, safari turları gibi aktivitelere de Kartepe'de katılabilirsiniz. Ayrıca Kartepe'de yöresel lezzetler deneyebileceğiniz pek çok yer de bulunuyor.

Kartepe'ye Nasıl Gidilir?

Kartepe'ye gitmek için çeşitli yol alternatifleri bulunuyor. Bu seçenekler içerisinden kendinize en uygun güzergahı tercih edebilirsiniz.

  • Otobüs ile Kartepe'ye gitmek isterseniz İstanbul ya da Ankara'dan hareket eden otobüsleri tercih edebilirsiniz. Yol, İstanbul'dan 1 saat sürerken; Ankara'dan ise 3 saat sürüyor.
  • Kocaeli'den Kartepe'ye de otobüs yolculuğu ile ulaşabilirsiniz.
  • Özel araçlar ile Kartepe'ye ulaşım da oldukça kolaydır. Yine de kışın gitmek istiyorsanız kar lastiklerini takmayı unutmamanız gerekiyor.

Kartepe'ye istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Alanın en çok ziyaret edildiği dönemler kış mevsimi ayları olsa da her mevsim ayrı güzelliğe sahip olmasıyla biliniyor. Kartepe en çok şubat ayınca ziyaretçi ağırlıyor.

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Kartepe Nerede? Kartepe Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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