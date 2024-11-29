Kartepe’de feci kaza: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, Maşukiye-Sapanca yolunda seyir halinde olan bir kamyonet, önündeki kağıt toplama aracına hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç ve üzerindeki iki kişi metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve kamyonet sürücüsü, yaralılara yardım etmeye çalışırken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, yola savrulan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaşamını yitiren kişilerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.Kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.