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Giriş Tarihi: 29.11.2024 15:14 Son Güncelleme: 29.11.2024 15:48

Kartepe'de feci kaza: 2 ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi ile Sakarya'nın Sapanca ilçesi arasında yer alan Yanık Mahallesi'nde öğle saatlerinde üzücü bir trafik kazası meydana geldi. Bir kamyonetin çarptığı kağıt toplama aracı ve üzerindeki iki kişi metrelerce savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kağıt toplama aracındaki iki kişinin de yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ABBAS ÇAKAR
Kartepe’de feci kaza: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, Maşukiye-Sapanca yolunda seyir halinde olan bir kamyonet, önündeki kağıt toplama aracına hızla çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç ve üzerindeki iki kişi metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve kamyonet sürücüsü, yaralılara yardım etmeye çalışırken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, yola savrulan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaşamını yitiren kişilerin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.Kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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Kartepe'de feci kaza: 2 ölü
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