Kartepe’de suyun üzerinde ceset bulundu

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi Dumanlıkaya mevkiinde, Maşukiye şelale bölgesine yakın bir noktada meydana geldi. Sabah saatlerinde ATV ile doğa gezisine çıkan bir grup vatandaş, ormanlık alanda ilerledikleri sırada dere yatağı içerisinde suya yarı batmış halde bir otomobil fark etti. Normal şartlarda araç girişinin mümkün olmadığı bölgede bulunan 41 AIP 399 plakalı Mercedes marka araç, grubun dikkatini çekti. Durumu inceleyen vatandaşlar, araçtan yaklaşık 10–15 metre uzaklıkta, dere yatağında buz gibi suyun içinde hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu gördü. Bunun üzerine vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ihbarda bulunuldu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler dere yatağında geniş çaplı arama ve inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde, suda bulunan kişinin 62 yaşındaki Cemal Eryılmaz olduğu tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde sadece atlet bulunduğu öğrenilen Eryılmaz'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

SOĞUK HAVA VE KIYAFETİ ŞÜPHE UYANDIRDI

Kar yağışının etkili olduğu bölgede, Eryılmaz'ın yalnızca atletli halde bulunması olayın şüpheli yönlerini artırdı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, vücudunda silah ya da kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi sonucunun beklendiği bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, Eryılmaz'ın olay yerine nasıl geldiği, aracın dere yatağına ne şekilde düştüğü ve ölümüne neyin sebep olduğu konusunda geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.