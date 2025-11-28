Haberler Yaşam Haberleri Kartepe'deki çamaşırhane cinayetinde 4 tutuklama!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan tartışma sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavga ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Olay, 26 Kasım 2025 gecesi Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Kartal Sokak üzerinde, Köseköy Mezarlığı yakınında faaliyet gösteren bir çamaşırhanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaşanan kavgada, A.G. isimli yabancı uyruklu şahıs, aldığı bıçak yaraları nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.Yapılan çalışmalar sonucu, M.B., G.P., A.K. ve R.P. isimli şüpheli şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

