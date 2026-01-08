Kartepe’deki otelin ruhsatı iptal edildi

Kartalkaya'daki 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciası ardından denetlenen tesisler arasında bulunan Kartepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Kocaeli'nde Kartepe Green Park Otel'e incelemeler sonucu tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için süre verilmişti. Kartepe Belediyesi'nce yapılan son kontrollerde, otelde yangın güvenliği açısından ciddi eksiklikler bulunduğu tespit edildi. Tesiste yangın merdiveni bulunmadığı, yangına ilişkin gerekli önlemlerin alınmadığı ve binaya ait itfaiye uygunluk raporunun olmadığı belirlendi. Ayrıca otel bünyesinde imara aykırı ve ruhsatsız olarak inşa edilmiş eklentiler olduğu da tespit edildi. Bu durum üzerine belediye otelin faaliyetlerine son vererek işletme ruhsatını iptal etti.