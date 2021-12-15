Kartların son kullanma tarihi nerede yazar ? Kredi kartı son kullanma tarihi öğrenme

Kredi kartı son kullanım tarihi, her kredi kartı kullanıcısının bilmesi gereken önemli bilgiler arasındadır. İnternet alışverişlerinde de kullanmamız gerektiği için dikkatimizi çekmiş ve öğrenmemiz gerekmiş olabilir. İnternet sitelerinin tamamında internet alışverişinin kullanıldığını düşünürsek aslında kredi kartının günümüzde daha da popüler hale geldiğini söyleyebiliriz

Kartların son kullanma tarihi nerede yazar?

Kredi kartının son kullanım tarihi, kredi kartının o kişi tarafından en son kullanılabileceği zamanı göstermektedir. Özellikle günümüzde internet bankacılığının ve internet alışverişinin de yaygınlaşması ile özellikle kredi kartlarında son kullanma tarihinin önemi daha da arttı. Hem kredi kartı numarasının internet alışverişinde kullanılması hem de internet bankacılığın yaygınlaşması ile hayatımızda daha da aktifleşen kredi kartlarında son kullanma tarihinin nerede olduğunu öğrenelim. Kredi kartınızı elinize aldığınızda kredi kartınızın son kullanma tarihinin kredi kartınızın ön yüzünde yazdığını göreceksiniz.

Kredi kartı son kullanma tarihi öğrenme

Kredi kartınızın son kullanma tarihini öğrenirken dikkat etmeniz gereken noktalar bulunmaktadır. Mesela 4 haneli rakamlardan oluşan kredi kartı son kullanma tarihinde hangi sayının neyi temsil ettiğini de bilmeniz gerekmektedir. Kredi kartınızın ön yüzünde bulunan son kullanma tarihi genellikle iki sayı şeklinde bulunur. İlk bulunan sayı ay, ikinci sayı ise yılı göstermektedir.

Kredi kartlarınızın ön yüzünde direkt olarak görebileceğiniz bu sayılar ile kredi kartınızın son kullanma tarihini öğrenebilirsiniz. Bir kredi kartının ortalama kullanım ömrü 2-3 seneyi kapsamaktadır. Kişilerin son kullanma tarihinden sonra tekrar başvurusu ile kredi kartını kullanmaya devam etmeleri ilgili banka ile görüşmelerine bağlıdır. Bankanızın son kullanma tarihi ile ilgili bilgileri ilgili bankanızdan arayarak ulaşabilirsiniz.