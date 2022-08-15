Haberler Yaşam Haberleri Kas Ağrısına Ne İyi Gelir? Hareket Edince ve Spordan Sonra Oluşan Kas Ağrısı Nasıl Geçer, Evde Ne Yapılabilir?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 17:10 Son Güncelleme: 15.8.2022 17:18

Kas Ağrısına Ne İyi Gelir? Hareket Edince ve Spordan Sonra Oluşan Kas Ağrısı Nasıl Geçer, Evde Ne Yapılabilir?

Fiziksel olarak sürekli aktif olanlar, spor yapanlar ve çalışanlar zaman zaman kas ağrılarından şikayetçi olur. Özellikle, masa başında çalışan kişiler için sırt, boyun, bel ve kol ağrıları yaşanması muhtemel olan sorunlardır. Bu kişiler, kas ağrısına ne iyi gelir diye merak edebilir. Düzenli egzersiz yapanlar, spordan sonra bacak kas ağrısı nasıl geçer diye araştırır. Düzenli olarak koşanlar, bacak ağrısına ne iyi gelir sorusuna cevap arar. Peki, kas ağrısına ne iyi gelir? Hareket edince ve spordan sonra oluşan kas ağrısı nasıl geçer, evde ne yapılabilir? İşte kas ağrısı nasıl geçer ile ilgili detaylar yazımızda…

Kas Ağrısına Ne İyi Gelir? Hareket Edince ve Spordan Sonra Oluşan Kas Ağrısı Nasıl Geçer, Evde Ne Yapılabilir?

Kas ağrısı nasıl geçer sorusu, günümüz dünyasında en sık rastlanan sağlık problemi ile ilgili bir konudur. Sebepleri fiziksel olabileceği gibi, psikolojik de olabilir. Spordan sonra kas ağrısı nasıl geçer sorusu birçok insanın merak ettiği bir problemdir. Çünkü, egzersizlerden sonra kol, bacak ve basen bölgelerinde yoğun ağrılar meydana gelir. Bacak kas ağrısına ne iyi gelir diyenler, tıbbi müdahaleye başvurmadan sorunu çözmek ister. Peki, kas ağrısına ne iyi gelir? Hareket edince ve spordan sonra oluşan kas ağrısı nasıl geçer, evde ne yapılabilir? İşte kas ağrısına ne iyi gelir diyenler için cevabı…

Kas Ağrısına Ne İyi Gelir?

Kas ağrıları genellikle spor esnasında değil, daha sonra ortaya çıkar. Sadece egzersiz yapmaktan dolayı meydana gelmez, masa başı işlerde çalışanları da tehdit eden bir rahatsızlıktır. Esas olarak, kolları, bacakları, boyun kısmını, sırtı ve beli etkiler.

Sağlıklı bir beslenme düzeni ve bazı rutinlerin uygulanması sayesinde, kas ağrılarını büyük ölçüde önlemek veya hafifletmek mümkündür. "Miyalji" olarak da adlandırılan kas ağrısı, sadece bir bölgede olabileceği gibi farklı birkaç yerde de ortaya çıkabilir. Genellikle yoğun bir efor sonucu meydana gelse de, grip gibi birçok hastalıkla da ilişkili olabilir. Kas ağrısı farklı biçimlerde ortaya çıkar. Bunlar:

  • Kramplar
  • Ağrılar
  • Kontraktürler
  • Enstantaneler
  • Kas rüptürleri
  • Lumbago

Kas Ağrısına Hangi Gıdalar İyi Gelir?

İyi bir beslenme düzeni, sadece spora hazırlanmak için değil, aynı zamanda bir egzersiz uygulamasından sonra zinde ve sağlıklı hissetmek için de gereklidir. Hafif kas ağrılarına karşı korunmak ve belirtileri en aza indirmek için düzenli olarak tüketilmesi gereken bazı besinler vardır.

Kas ağrısından kurtulmak için tüketilmesi tavsiye edilen besinler şu şekilde sıralanabilir:

  • Baklagiller (mercimek, bezelye, vb.)
  • Badem, kabak çekirdeği, yer fıstığı gibi magnezyum içeren yiyecekler. (Magnezyum, hücrelerde enerji üretiminde çok önemli bir unsurdur. Bundan dolayı, spordan önce kesinlikle tüketilmesi gerekir.)
  • Spor öncesinde veya sonrasında, makarna veya pirinç gibi karbonhidratlar, kaslar için iyi bir enerji kaynağıdır. Kontrollü bir şekilde tüketmek enerji stoğu sağlamayı mümkün kılar.
  • Taze ve kuru meyveler de çalışma veya spor esnasında kaslara ihtiyaçları olan enerjiyi hızlı bir şekilde sağlar.
  • Yağsız et ve balık (Proteinler kas hücrelerinin yeniden yapılanmasını teşvik eder.)

Kas Ağrılarını Önlemek için Ne Yapılmalıdır?

Uzun vadede daha büyük sıkıntılara yol açan kas ağrılarını önlemek veya hafifletmek için aşağıdaki alışkanlıkların benimsenmesi tavsiye edilir.

  • Spora başlamadan önce ısınma hareketleri yapmak çok önemlidir. Egzersizlere kademeli olarak başlanmalıdır. Böylece kas hücreleri yavaş yavaş daha sert bir şekilde kasılmaya hazır hale gelmiş olur.
  • Kas yorgunluğunu ve vücut ağrılarını önlemek için yeterli sıvı alımı çok önemlidir. Saatler boyunca egzersiz yapanların ve çalışanların, her yarım saatte bir bardak su içmeleri gerekir. Her ne olursa olsun, günde en az 1,5 litre su tüketilmelidir. Bunun yanı sıra, maden suyu ve doğal meyve suları gibi vitamin ve mineral bakımından zengin sıvıların gün içerisinde tüketimi yararlıdır.
  • Çalışırken veya spor yaparken kas ağrılarını önlemek için sık sık esneme hareketleri yapılmalıdır.
  • Kan dolaşımını sağlamak ve kas kontraktürlerini önlemek için gün içinde birkaç kez masaj uygulanmalıdır.

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Kas Ağrısına Ne İyi Gelir? Hareket Edince ve Spordan Sonra Oluşan Kas Ağrısı Nasıl Geçer, Evde Ne Yapılabilir?
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