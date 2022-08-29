Kaş Çadır Kamp Alanları - En İyi, Temiz Deniz Kenarı Antalya Kaş Çadır Kamp Yerleri ve Yol Tarifi

Sakin ve huzurlu kamp yapabileceğiniz Kaş, ücretli ve ücretsiz pek çok kamp olanağını ziyaretçilerine tanıyor. Her bütçeye uygun seçenekleri ile Kaş kamp alanları, kampçıların dikkatini çekiyor. Çadır, karavan ya da bungalov kampı yapabileceğiniz kamp yerlerinde eşsiz manzaranın da tanıdı keyifle çıkarabilirsiniz. Peki, en iyi deniz kenarı çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler nerelerdir? Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Kaş Çadır Kamp Alanları

Antalya'nın en popüler tatil yerlerinden biri olan Kaş, eşsiz manzaralar eşliğinde kamp yapma imkanı sunuyor. Sizin için Antalya Kaş kamp alanlarını derledik.

Uyuyan Dev Çukurbağ Kamp Alanı

Antalya Kaş'a bağlı Çukurbağ semtinde yer alan Uyuyan Dev, çadır kampı için tercih edilebilecek bir yer. Aynı zamanda Uyuyan Dev kamp alanında Meis'i ve Kaş'ı kuş bakışı görebileceğiniz bir zirve noktada bulunuyor. Kaş ilçe otogarından Çukurbağ Köyü'ne dolmuşlar gidiyor. Bu sayede kamp alanına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Seyrek Çakıl Plajı Kamp Alanı

Antalya Kaş'ın Gökçeören semtinde yer alan Seyrek Çakıl Plajı, ilçe merkezine 14 km uzaklıkta yer alıyor. Kamp alanına minibüs ya da özel araçlarla ulaşım sağlayabilirsiniz. Üstelik kamp alanında su, wifi, elektrik gibi imkanlarınızı karşılayabileceğiniz tesisler de bulunuyor.

Kalkan Kamp Alanı

Antalya Kaş – Kalkan yolu üzerinde yer alan Kalkan Camping, ulaşım kolaylığı sayesinde sıklıkla tercih ediliyor. Kamp alanına dolmuş yardımı ile kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İşletme içerisinde sıcak su, duş, tuvalet, elektrik, internet ve otopark gibi imkanlar da bulunuyor. Yemyeşil bir araziye kurulmuş olan kamp alanı, çadırı olmayan kampçılar için çadır kiralama olanağı da sunuyor.

Ufakdere Kamp Alanı

Akdeniz'in soğuk sularının huzurla birleştiği alan olan Ufakdere Camping, Kaş – Demre yolu üzerinde yer alıyor. Likya Yolu üzerinde tarihin tozlu sayfalarına eşlik ederek eşsiz bir kamp deneyimi yaşayabilirsiniz. İnternet, duş, tuvalet gibi imkanlar da kamp sakinlerine sağlanıyor.

Kaş Kamp Alanı

Kaş Camping, ilçe merkezine 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde yer alıyor. Kaş Camping içerisinde bungalov, çadır ve karavan kampı yapabilirsiniz. Dilerseniz kamp alanında çadır ya da karavan kiralayabilirsiniz. Tesis içerisinde saç kurutma makinesi, tuvalet, duş, internet bağlantısı gibi imkanlar da bulunuyor.

Medusa Kamp Alanı

Antalya'nın Kaş ilçesinin Patara semtinde yer alan Medusa Camping, Dalaman Havalimanı'na ise 110 km mesafede bulunuyor. Dilerseniz alanda çadır kampı yerine bungalov konaklaması da yapabilirsiniz. Tesis içerisinde duş, tuvalet, internet ve mutfak gibi hizmetler de sunuluyor.

Seles Kamp Alanı

Antalya Kaş'ın Ağullu Köyü içerisinde yer alan Seles Camping, çadır ve bungalov kampı yapmak için ideal. Tesis içerisinde yüzme havuzu da yer alıyor. Su, elektrik, duş ve tuvalet gibi imkanlardan da kolaylıkla faydalanabilirsiniz.