Antalya il merkezi ile Kaş arasında yolculuk yaparken sırasıyla, Antalya Merkez, Kemer, Kumluca, Finike ve Demre gibi ilçelerden geçilir. Bu, Akdeniz'in güzel manzaralarını ve şirin sahil kasabalarını görmenin mümkün olduğu bir yolculuk olacaktır. Portakal ve mandalina bahçelerini yakından görmeye imkan tanıyan bu seyahate çıkmadan önce, Kaş Kalkan arası kaç km, Kalkan Kaş arası kaç kilometre ve kaç dakika sürer yanıt aramak gerekir.

Kaş Kalkan Arası Kaç Km?

Kaş'ta, Kaputaş Plajı, Kaleköy Limanı, Antiphellos Antik Kenti, Patara Antik Kenti, Saklıkent Kanyonu, ve Kekova Bölgesi gibi harika yerler bulunur. Buralar, doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları ve eğlenceli aktiviteleri sayesinde pek çok ziyaretçiyi kendine çeker. Kaş'tan Kalkan'a olan mesafe ise aşağı yukarı 20 kilometredir. Bu uzaklık, arabayla 27 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabilir. Aynı zamanda, otobüsle de ulaşım mümkündür ve bu seçenek ise tahmini olarak 35 dakikadır.

Kaş'tan Kalkan'a Nasıl Gidilir?

Antalya'dan Kaş'a yolculuk yapmak oldukça kolay ve hızlıdır. Bu iki nokta arasındaki mesafeyi kat etmek için şu yollar kullanılabilir:

Kaş'tan Kalkan'a düzenli minibüs ve otobüs seferleri bulunmaktadır. Bu seçenek, oldukça rahat ve pratik olduğu için sıkça tercih edilir.

Özel araç kullanılarak Kalkan'a gidip geri dönülebilir. Bu sayede daha fazla özgür ve rahat bir seyahat yapılabilir.

Kaş'tan Kalkan'a taksi ile de ulaşılabilir. Yolculukta rahatlık ve konfor arayanlar tarafından taksi yaygın olarak kullanılır.

Dalaman Havalimanı'ndan Kalkan'a havaalanındaki özel araç gibi ulaştırma hizmetleri ile de ulaşmak mümkündür. Seyahat, Dalaman Havalimanı'ndan Kalkan'a ortalama olarak 2 saat sürmektedir.

Kalkan'ın güzelliklerini keşfetmek için bu seçeneklerden herhangi birini tercih etmek harika bir yolculuk keyfi yaşamayı sağlayabilir.