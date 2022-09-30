Kaş Kamp Alanları - En İyi, Deniz Kenarı Kaş Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler

Yaz aylarının en güzel geçtiği illerimizden biri olan Antalya'nın Kaş ilçesi, pek çok vatandaşın tatil beldesi tercihleri arasındadır. Hem doğayla baş başa kalmak hem de deniz tatili yapmak isteyen bireyler kamp yapmaktadır. Bu yazımızda Antalya Kaş kamp alanları hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

Antalya Kaş Kamp Alanları

Cam gibi berrak denizi, dağları, ormanları ve koylarıyla adeta yeryüzünde bir cennet hissi veren Kaş ilçesinde kamp yapmak için pek çok alternatif alan mevcuttur. Sizler için Kaş kamp alanları ve çadır kurulabilir yerleri şöyle sıralayabiliriz;

-İnceboğaz Plajı Kamp Alanı

Çukurbağ yarımadası yolu üzerinden gidilen bu plaj, ılık ve hafif dalgalı denizi ayrıca etrafında yemyeşil ağaçlıklı alanıyla yerli halkın ve tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği kamp alanlarından birisidir. Plajda çadır kurmaya müsait alanlar vardır ancak WC, duş ve soyunma kabini imkanları yoktur. Plajın içinde bulunan özel işletme beachlerde cüzi bir ücret karşılığı WC ve duş imkanlarından faydalanmak mümkün. Kamp yapmak için herhangi bir ücret ödemenin gerekmediği İnceboğaz Plajı merkeze yaklaşık olarak 30 dakikalık bir yürüme mesafesindedir.

-Uyuyan Dev (Çukurbağ) Kamp Alanı

Kaş'a bağlı Çukurbağ köyü sınırları içinde yer alan bu bölge, alabildiğine mavi deniz manzarası ve doğa yürüyüşüne oldukça müsait yemyeşil tepeleriyle kamp tatili için sık tercih edilen kamp alanlarından birisidir. Çadır kampı kuracak tatilciler bölgede WC, duş ve yeme içme gibi yerler bulunmadığını belirtmekte fayda var. Özel aracı olmayan kişiler Kaş otogarından hareket eden Çukurbağ dolmuşlarıyla bölgeye ulaşabilirler. Kamp yapmak için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

-Hangar Camp

Kaş ilçesinde bulunan bir diğer kamp alanlarından biri olan Hangar Camp ücrete tabi bir kamp alanıdır. Kaş -Demre yolu üzerinde konumlanan kamp alanında WC, Duş, soyunma kabini, wi-fi, elektrik, su, açık havuz ve çamaşır makinesi gibi birçok olanak ayrıca kamp içinde yoga, trekking, dalış gibi etkinlikler mevcuttur. Hem konforu hem doğayla iç içe bir tatil için kamp sevenlerin beğenisi kazanan bu kamp yeri, Kaş terminaline sadece 400 metre uzaklıkta.

-Arıkan Bungalow & Camping

Kaş merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan bu kamp alanına ister özel araçla ister toplu taşıma ile ulaşmak mümkün. Enfes deniz manzarasına konumlanmış kamp yerinde hem çadırlı kamp alanlarının olması hem de iki kişilik bungalov evleri olması, sakin ve nezih bir tatil yapmak isteyenler tercih nedenleri arasındadır. Wi-fi, elektrik, su, duş, WC, soyunma kabini, çamaşır bulaşık yıkama alanı ve daha birçok imkanın bulunduğu bu kamp alanını ücretlidir.

Evren Camping

Nefis deniz manzarasına karşı zeytin ağaçlarının arasında konumlanmış Evren Camping kamp alanı, Kaş'ın en gözde kamp alanlarından birisidir. Kaş merkeze 10 dakikalık bir yürüme mesafesinde yer alan bu kamp alanında WC, duş, soyunma kabini, sıcak su ve internet bağlantısı gibi pek çok imkan bulunmaktadır. Konukların ister kendi çadırlarını isterlerse işletmeden kiraladıkları çadırları kullanabilecekleri kamp alanı ücretlidir.