Kasaba Doktoru 15.bölüm izle: Kasaba Doktoru son bölüm izle TRT1’de

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE

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KASABA DOKTORU 15. BÖLÜM ÖZETİ

Hakan Erol'u ölümden kurtarırken başka bir gerçeği ortaya çıkarır. Bu sayede kendini ve ekibini kurulda aklar. Geçmişten gelen bir misafir Gümüşok'a bomba gibi düşer.

Erol'un kızı Neslihan yeni bir düzenin habercisidir. Leyla'nın geçmiş ile ilgili itirafı Ömer ile aralarını ısıtır. Yalçın'ın Hakan'ı kendisi ile tehdit ettiğini öğrenir ve aklı karışır.