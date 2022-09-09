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Giriş Tarihi: 9.9.2022 21:31

Kasaba Doktoru 15.bölüm izle: Kasaba Doktoru son bölüm izle TRT1’de

Kasaba Doktoru yeni bölüm TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş’ın rol aldığı dizide bu hafta Hakan Erol'u ölümden kurtarırken başka bir gerçeği ortaya çıkarır. Bu sayede kendini ve ekibini kurulda aklar. Geçmişten gelen bir misafir Gümüşok'a bomba gibi düşer. İşte Kasaba Doktoru 15.bölüm izle ekranı ve TRT1 ile Kasaba Doktoru son bölüm izle seçeneği

Kasaba Doktoru 15.bölüm izle: Kasaba Doktoru son bölüm izle TRT1’de

TRT1'de Kasaba Doktoru 15.bölüm izleyiciyle buluşuyor. Bu akşamki bölümünü internet aracılığı ile takip etmek isteyenler TRT1 canlı yayın ile Kasaba Doktoru 15. yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Yeni bölümde Yalçın'ın Hakan'ı kendisi ile tehdit ettiğini öğrenir ve aklı karışır. İşte Kasaba Doktoru 15.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti

KASABA DOKTORU İZLE!

Aşağıdaki link üzerinden dizinin tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz...

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE

https://www.trt1.com.tr/diziler/kasaba-doktoru

KASABA DOKTORU 15. BÖLÜM ÖZETİ

Hakan Erol'u ölümden kurtarırken başka bir gerçeği ortaya çıkarır. Bu sayede kendini ve ekibini kurulda aklar. Geçmişten gelen bir misafir Gümüşok'a bomba gibi düşer.

Erol'un kızı Neslihan yeni bir düzenin habercisidir. Leyla'nın geçmiş ile ilgili itirafı Ömer ile aralarını ısıtır. Yalçın'ın Hakan'ı kendisi ile tehdit ettiğini öğrenir ve aklı karışır.

Mediha ile ilgili gerçekleri Ömer'e söyleyecek midir? Mine Hakan'dan boşanmak için süreci başlatır. Bu haber sadece Hakan'da değil, evli olduklarını yeni öğrenen Uluçınarlılar arasında da bir şok etkisi yaratır.

Hakan, eline ulaşan Mediha ile ilgili dosyayı Ömer'e ulaştırınca çığa dönüşecek olan kar topu yuvarlanmaya başlar. Ömer öğrendiği bu acı gerçek ile ne yapacaktır? Bu sırada Leyla'nın verdiği haber ile herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.

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Kasaba Doktoru 15.bölüm izle: Kasaba Doktoru son bölüm izle TRT1’de
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