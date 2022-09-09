Kasaba Doktoru 15.bölüm izle: Kasaba Doktoru son bölüm izle TRT1’de

TRT1'de Kasaba Doktoru 15.bölüm izleyiciyle buluşuyor. Bu akşamki bölümünü internet aracılığı ile takip etmek isteyenler TRT1 canlı yayın ile Kasaba Doktoru 15. yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Yeni bölümde Yalçın'ın Hakan'ı kendisi ile tehdit ettiğini öğrenir ve aklı karışır. İşte Kasaba Doktoru 15.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti
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https://www.trt1.com.tr/diziler/kasaba-doktoru
Hakan Erol'u ölümden kurtarırken başka bir gerçeği ortaya çıkarır. Bu sayede kendini ve ekibini kurulda aklar. Geçmişten gelen bir misafir Gümüşok'a bomba gibi düşer.
Erol'un kızı Neslihan yeni bir düzenin habercisidir. Leyla'nın geçmiş ile ilgili itirafı Ömer ile aralarını ısıtır. Yalçın'ın Hakan'ı kendisi ile tehdit ettiğini öğrenir ve aklı karışır.
Mediha ile ilgili gerçekleri Ömer'e söyleyecek midir? Mine Hakan'dan boşanmak için süreci başlatır. Bu haber sadece Hakan'da değil, evli olduklarını yeni öğrenen Uluçınarlılar arasında da bir şok etkisi yaratır.
Hakan, eline ulaşan Mediha ile ilgili dosyayı Ömer'e ulaştırınca çığa dönüşecek olan kar topu yuvarlanmaya başlar. Ömer öğrendiği bu acı gerçek ile ne yapacaktır? Bu sırada Leyla'nın verdiği haber ile herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.