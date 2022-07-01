Kasaba Doktoru final mi? Kasaba Doktoru sezon finali mi, bitiyor mu?

Mine'nin ameliyat ile ilgili tüm kaygılarına rağmen Hakan'a verdiği destek aralarındaki bağı kuvvetlendirir. Bu sırada Arzu ve Yalçın bir plan yapar. Yalçın, Hakan'ı bir seçim yapmaya zorlar. Hakan ya ekip değiştirerek Gümüşok Hastanesi cerrahları ile ameliyata girecek ya da o cerrahlardan oluşan kalabalık bir ekip önünde baskı altında canlı ameliyat yapacaktır. Hakan ekibini bırakmaz ve tüm zorlu koşulları kabul ederek ameliyata girer…