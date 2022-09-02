Haberler Yaşam Haberleri Kasaba Doktoru oyuncuları kim, konusu ne? Kasaba Doktoru saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 2.9.2022 13:58

Kasaba Doktoru oyuncuları kim, konusu ne? Kasaba Doktoru saat kaçta, hangi kanalda?

Kasaba Doktoru yeni sezon ile bu akşam ekranlara geri dönüyor. Kasaba Doktoru 14. bölüm bu akşam ekranlara gelecek ve uzun süredir beklenen hasret sonra erecek. Seyirciler de Kasaba Doktoru oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar yapıyor. Yayınlanan tanıtımlarıyla dizi, ekranlara hız kesmeden ekranlara dönecek. Kasaba Doktoru saat kaçta, hangi kanalda? Kasaba Doktoru oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!

Kasaba Doktoru oyuncuları kim, konusu ne? Kasaba Doktoru saat kaçta, hangi kanalda?

Kasaba Doktoru bu akşam ekranlara gelecek. Sezon finalini geçtiğimiz aylarda yapan Kasaba Doktoru oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni sezon oyuncularıyla izleyiciler yeni deneyimler, yeni heyecanlar ekranlara gelecek. Peki, Kasaba Doktoru saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasaba Doktoru konusu ve oyuncuları...

KASABA DOKTORU SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kasaba Doktoru bu akşam saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayına girecek

KASABA DOKTORU OYUNCULARI

Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU

Kasaba Doktoru'nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.

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Kasaba Doktoru oyuncuları kim, konusu ne? Kasaba Doktoru saat kaçta, hangi kanalda?
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