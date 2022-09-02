Kasaba Doktoru oyuncuları kim, konusu ne? Kasaba Doktoru saat kaçta, hangi kanalda?

Kasaba Doktoru bu akşam ekranlara gelecek. Sezon finalini geçtiğimiz aylarda yapan Kasaba Doktoru oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni sezon oyuncularıyla izleyiciler yeni deneyimler, yeni heyecanlar ekranlara gelecek. Peki, Kasaba Doktoru saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasaba Doktoru konusu ve oyuncuları...
KASABA DOKTORU SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Kasaba Doktoru bu akşam saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayına girecek
KASABA DOKTORU OYUNCULARI
Kasaba Doktoru dizisi oyuncuları arasında Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.
KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU
Kasaba Doktoru'nda babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak. Hakan Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla'yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.