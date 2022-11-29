Kaşe Kaban Kaç Derecede Yıkanır? Kaşe Kabanlar Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Kaşe kaban kaç derecede yıkanır diye merak ediyorsanız yazımızı okuduğunuzda merakınız giderilecektir. Makinede kaşe kaban nasıl yıkanır sorusuna cevap aranırken makine program ayarlarını dikkate almanız daha mantıklı olacaktır. Kaşe kaban temizliği nasıl yapılır diye merak ediyorsanız da kabanın etiketindeki bilgilerini dikkate almanız daha mantıklı olacaktır. Kaban çamaşır makinesinde yıkanır mı ya da tüylenen kaşe kaban nasıl temizlenir sorusunun cevabı yazımızın devamında.



Kaşe Kaban Kaç Derecede Yıkanır?



Genellikle kaşe kabanların temizliği için kuru temizleme tavsiye edilir. Fakat bir kısım firmalar ürettikleri kabanların çamaşır makinesinde temizlenmesini de uygun görmüşlerdir. Bu kapsamda üretilen kabanların 30 derecede yıkanması tavsiye edilir. Daha yüksek sıcaklıklarda yıkama işleminin yapılması, kabanın kumaş yapısını bozabilir.



Kaşe Kaban Temizliği Nasıl Yapılır?



Kaşe kabanın temizliği için en ideal yöntem kuru temizlemedir. Kumaş yapısına zarar vermeden özel olarak hazırlanan kimyasallarla temizlik sorununun üstesinden gelebilirsiniz. Kaşe kabanın kumaş yapısı dikkate alınarak üretici firma çamaşır makinesi ya da elde yıkamayı da tavsiye edebilir. İlgili talimatları dikkate alarak kaşe kabanınızı istediğiniz şekilde temizleyebilirsiniz.



Tüylenen Kaşe Kaban Nasıl Temizlenir?



Kaşe kabanların bazı modellerinde tüylenme sorunu ile karşılaşılabilir. Bu durumda tüylü bölümlerin temizlenmesine ihtiyaç duyulur. Tüylenen kaşe kabanların temizlenmesi için uygulanacak en pratik yöntem, tüy temizleme rulosu kullanımıdır. Rulonun yapışkan özelliği sayesinde kabandaki tüylü kısımlar ruloda toplanacaktır.

Tüylenmiş kıyafetlerinizi temizlemek için üretilmiş makineleri de kullanabilirsiniz. Son derece pratik olan bu makineler sayesinde, dakikalar içerisinde kabanın tüylü bölümlerini temizleyebilirsiniz. Kaşe kaban satın alırken tüy yapma özelliğine karşı özel olarak dikilmiş kabanları tercih etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Tüy sorunu ile karşılaşmadan uzun yıllar kabanınızı kullanabilirsiniz.