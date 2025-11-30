Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Kasım ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Kasım ayı TÜFE oranı ve yıllık enflasyon beklentileri vatandaşlar için merak konusu olurken Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu da araştırmalar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay aylık %2,55 oranında artış gösteren Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile ilgili olarak bu ayki durum merak ediliyor. Memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı bu rakamlar ışığında şekilleneceğinden vatandaşlar merakla ekonomistlerin beklentilerini inceliyor. İşte rakamların açıklanacağı tarih ve güncel beklentiler;
2025 KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 memur ve emekli zammında belirleyici olacak olan kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
5 aylık enflasyon farkı ve yıllık enflasyon toplamı doğrultusunda 2026 yılı emekli ve memur maaş zamları şekillenecek.
KASIM AYI TÜFE ORANI KAÇ OLACAK?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasımda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,31 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1 ile yüzde 1,65 aralığında yer aldı.
YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,31) bir önceki ay yüzde 32,87 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 31,65'e ineceği öngörülüyor.
GEÇEN AYIN ENFLASYON ORANLARI NASILDI?
Ekim ayına ilişkin enflasyon verileri şu şekildeydi;
Tüketici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,87 arttı, aylık %2,55 arttı
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2025
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %27,00 arttı, aylık %1,63 arttı