Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2025 Kasım ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Kasım ayı TÜFE oranı ve yıllık enflasyon beklentileri vatandaşlar için merak konusu olurken Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu da araştırmalar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay aylık %2,55 oranında artış gösteren Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile ilgili olarak bu ayki durum merak ediliyor. Memur ve emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı bu rakamlar ışığında şekilleneceğinden vatandaşlar merakla ekonomistlerin beklentilerini inceliyor. İşte rakamların açıklanacağı tarih ve güncel beklentiler;