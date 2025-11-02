KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira zam oranı belli oldu mu, ne kadar, nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2025'te kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri için belirleyici olan kira artış oranı, TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileriyle belli olacak. TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurması bekleniyor. Açıklanacak oran, Kasım ayında uygulanabilecek en yüksek kira zammını belirleyecek. Yasal düzenlemeye göre ev sahipleri, bu oranın üzerinde artış yapamayacak.