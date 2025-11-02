Haberler Yaşam Haberleri KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira zam oranı belli oldu mu, ne kadar, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 2.11.2025 21:41

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira zam oranı belli oldu mu, ne kadar, nasıl hesaplanır?

Kasım ayında uygulanacak kira artış oranı merak konusu. TÜİK’in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar için zam oranı netleşecek. Peki, 2025 Kasım kira artış oranı ne kadar olacak ve kira zammı nasıl hesaplanacak?

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira zam oranı belli oldu mu, ne kadar, nasıl hesaplanır?

Kasım ayında kiralara yapılacak zam oranı için gözler TÜİK'e çevrildi. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, kira sözleşmesini kasım ayında yenileyecek kiracılar zammı merakla bekliyor. Peki, 2025 Kasım kira artış oranı ne kadar olacak ve kira zammı nasıl hesaplanır?

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2025'te kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri için belirleyici olan kira artış oranı, TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon verileriyle belli olacak. TÜİK'in Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurması bekleniyor. Açıklanacak oran, Kasım ayında uygulanabilecek en yüksek kira zammını belirleyecek. Yasal düzenlemeye göre ev sahipleri, bu oranın üzerinde artış yapamayacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU?

Eylül ayı enflasyon rakamlarına göre belirlenen ekim ayı iş yeri ve konut kira zam oranı üst sınırı yüzde 38,36 olmuştu.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ

ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2025
Girdiğiniz Artış Oranı: %38,36
Kira Artış Tutarı: 7.672 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 27.672,00 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira zam oranı belli oldu mu, ne kadar, nasıl hesaplanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz