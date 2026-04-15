Haberler Yaşam Haberleri Kasım Garipoğlu'nun partilerine katıldığı iddia edilmişti: Fenomen Samet Liçina'nın ifadesi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 15.04.2026 13:23 Son Güncelleme: 15.04.2026 13:24

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan “Samet Liçina” olarak bilinen fenomen Samet Demirok’un ifadesi ortaya çıktı. Cep telefonunu ve şifresini soruşturma birimlerine teslim eden Liçina, hakkında gizli tanık ifadelerinde boğazdaki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari Kasım Garipoğlu’nun partilerine katıldığı yer aldı. Sorgusunda bu husus sorulan Liçina, Garipoğlu’nun partilerine katılmadığını iddia etti ve hatta tanımadığını öne sürdü.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında cumartesi gecesi lüks mekanlara yapılan baskınların ardından gözaltına alınan 19 kişiden 11'i tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan isimlerden, Elif Karaarslan, Cansel Ayanoğlu, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz ve Leha Ahsen Alkan tutuklandı.

Fikret Aydoğdu, İrem Şişman ve Aleyna Bozok hakkında ev hapsi kararı verilirken fenomen "Samet Liçina" olarak bilinen Samet Demirok yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Liçina'nın ifadesine SABAH ulaştı.

Soruşturma kapsamında cep telefonunu ve şifresini de polise verdiği öğrenilen Liçina, "Ben 18 yaşında kardeşimi kanser hastalığından dolayı kaybettikten sonra açıkçası sosyal olarak ilişkilerimde büyük bir azalma oldu ama sizin sorduğunuz şekilde anlatacak ve 5-6 kişiyi söyleyecek olursam genelde sosyal çevremde Kerimcan Durmaz, Hakan Ürkmez, Selin Ciğerci, Simge Sağın, Zeynep Bastık isimli şahıslarla görüşürüm. Bu şahıslardan genelde Kerimcan ve Hakan'ın ikametine giderim. Diğerleriyle dışarıda görüşürüm. Bu şahısların da bu dosyada adı geçtiğini ancak uyuşturucu madde testlerinin negatif çıktığını biliyorum" dedi.

KASIM GARİPOĞLU'NUN PARTİLERİ SORULDU

Sorgusunda boğazdaki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri veren firari Kasım Garipoğlu'nun partilerine katılıp katılmadığı sorulan Liçina, bu partilere katılmadığını öne sürdü, hatta Garipoğlu'nu tanımadığını iddia etti. Liçina, "Uyuşturucu ve fuhuştan hiçbir gelirim yok" diyerek olsaydı daha pahalı giysiler, çok daha pahalı mekanlarda hizmet alıyor olurduk" diye konuştu.

