Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig 6. hafta Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle | GS maçı izle

GALATASARAY MAÇLARINDA AZ GOL OLUYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 gol atıp, 2 gol yedi.

Yaptığı 5 lig maçının 3'ünde kalesini gole kapatan "Cimbom", diğer iki maçta rakiplerinin birer golüne engel olamadı.

Galatasaray, skor üretme anlamında ise 5 karşılaşmanın 3'ünde rakip fileleri havalandırırken, 2 mücadelede gol sevinci yaşayamadı.

GOLLER GOMİS'TEN

Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti.

Fransız santrfor, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçları ile 2-1 galip bitirdiği Gaziantep FK maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın Gomis haricinde tek golünü ise Gaziantep FK mücadelesinde Stylianos Kitsiou kendi kalesine attı.