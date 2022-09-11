Haberler Yaşam Haberleri Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig 6. hafta Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle | GS maçı izle
Giriş Tarihi: 11.9.2022 21:23 Son Güncelleme: 11.9.2022 21:23

Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig 6. hafta Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle | GS maçı izle

Süper Lig’in 6. hafta maçları kapsamında Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Geçtiğimiz 5 haftada tek mağlubiyet ve tek beraberlik alan sarı-kırmızılılar sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler ise yoğun şekilde “Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle linki ve özet detaylar.

Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle

Galatasaray, Süper Lig'in 6. Hafta maçları kapsamında Kasımpaşa sahasına konuk oluyor. Kadrosuna pek çok başarılı oyuncuyu katan, Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar hanesine 3 puanı yazdırmak için yeşil sahaya çıkıyor.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Kasımpaşa, Galatasaray maçı canlı yayın izle linki ve özet detaylar şöyle;

Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle
  • Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 20:00'da başlıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle

KASIMPAŞA GS MAÇI CANLI YAYIN İZLE

Kasımpaşa - Galatasaray maçını canlı yayın üzerinden aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/kasimpasa-galatasaray-v9?autoplay=True

Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle

KASIMPAŞA GS MAÇI İLK 11'LER

KASIMPAŞA XI: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

GALATASARAY XI: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis.

Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle

GALATASARAY, SÜPER LİG'DE KASIMPAŞA'YA KONUK OLUYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 10 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Çıktığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 3 yenilgiyle 6 puan alan Kasımpaşa ise puan sıralamasında 12. sırada yer buldu.

Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

Ligde 5. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile sakatlığı devam eden Fredrik Mitdsjö, lacivert-beyazlı takım karşısında süre alamayacak.

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Galatasaray'ın transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncudan 4'ünün maç kadrosunda olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, 8 Eylül'de kapanan birinci transfer ve tescil döneminin son saatlerinde Mauro Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Mathias Ross ve Milot Rashica'yı kadrosuna kattı.

Uzun süredir takım antrenmanı yapmayan Juan Mata haricinde diğer 4 yeni transferin yarınki maçın kadrosunda yer alabileceği bildirildi.

Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle

GALATASARAY MAÇLARINDA AZ GOL OLUYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 gol atıp, 2 gol yedi.

Yaptığı 5 lig maçının 3'ünde kalesini gole kapatan "Cimbom", diğer iki maçta rakiplerinin birer golüne engel olamadı.

Galatasaray, skor üretme anlamında ise 5 karşılaşmanın 3'ünde rakip fileleri havalandırırken, 2 mücadelede gol sevinci yaşayamadı.

GOLLER GOMİS'TEN

Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 4 golün 3'ünü Bafetimbi Gomis kaydetti.

Fransız santrfor, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçları ile 2-1 galip bitirdiği Gaziantep FK maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın Gomis haricinde tek golünü ise Gaziantep FK mücadelesinde Stylianos Kitsiou kendi kalesine attı.

Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle

GALİBİYET GOLLERİ SON DAKİKADA GELİYOR

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı 3 maçta da galibiyet golleri son dakikalarda atıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk haftadaki Fraport TAV Antalyaspor (1-0) maçını 90. dakikada, 3. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor (1-0) müsabakasını ise 86. dakikada Gomis'in attığı gollerle kazandı.

Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesini ise 90+1. dakikada Stylianos Kitsiou'nun kendi kalesine gönderdiği topla galip tamamladı.

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Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig 6. hafta Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle | GS maçı izle
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