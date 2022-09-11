Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 ve canlı yayın

Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak iki takımdan Cimbom, Süper Lig sıralamasında 7. Basamakta yer alırken, lacivert beyazlı ekip 13. Basamakta yer alıyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte, Kasımpaşa Galatasaray muhtemel 11'ler ve canlı izle ekranı…

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 11 Eylül 2022 Pazar (Süper Lig 6. Hafta)

Saat: 20.00

Yer: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Hakem: Volkan Bayarslan – Koray Gençerler (VAR)