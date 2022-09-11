Haberler Yaşam Haberleri Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 ve canlı yayın
Giriş Tarihi: 11.9.2022 16:01 Son Güncelleme: 11.9.2022 16:02

Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 ve canlı yayın

Kasımpaşa Galatasaray maçı için futbolcular ve taraftarlar hazırlandı. Heyecanlı karşılaşmaya kilitlenen sarı kırmızılılar ve İstanbullu ekip Süper Lig puan tablosunda yukarı çıkmaya oynuyor. Kariyerlerinde 78 kez karşılaşan lacivert beyazlı ekip ve Cimbom, GS’nin galibiyetleriyle hatırlanıyor. Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11 ve tüm bilgiler…

Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 ve canlı yayın

Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak iki takımdan Cimbom, Süper Lig sıralamasında 7. Basamakta yer alırken, lacivert beyazlı ekip 13. Basamakta yer alıyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? İşte, Kasımpaşa Galatasaray muhtemel 11'ler ve canlı izle ekranı…

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarih: 11 Eylül 2022 Pazar (Süper Lig 6. Hafta)

Saat: 20.00

Yer: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

Hakem: Volkan Bayarslan – Koray Gençerler (VAR)

HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Galatasaray maçı Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Groavac, Sadık, Ben Ouanes, Hajradinovic, Turgay, Ejsseric, Fall, Celina, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Kerem, Mertens, Gomis

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Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11 ve canlı yayın
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