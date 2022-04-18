Kasımpaşa tribün lideri silahlı saldırıda can verdi

Kasımpaşa Spor Kulübü'nün tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin (47) uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Elektrikçilik yapan Yüksel Ustahüseyin, geçtiğimiz cumartesi akşamı Beyoğlu, Kasımpaşa'da yolda oğluyla birlikte yürürken bir motosiklet ile bir otomobil yanına yaklaştı. Her iki araçta bulunanlar Ustahüseyin'e tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırganlar kaçarken hastaneye kaldırılan Yüksel Ustahüseyin hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, saldırıda kullanılan çalıntı otomobili terk edilmiş olarak buldu. Ayrıca, bölgede çok sayıda olaya karışan B.B. ve S.S. adlı kişilerin aralarında yaptıkları görüntülü bir görüşmeyi S.S.'nin sosyal medya hesabından 'intikam alındı' notuyla paylaştığı tespit edildi. Polis, belirlediği adreslere düzenlediği baskınlarda B.B. ve S.S.'yi bulamadı. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor. Yüksel Ustahüseyin, dün Piyalepaşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tuzla Mezarlığı'na defnedildi.