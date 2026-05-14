Kasımpaşa'da korkunç olay! "Yan baktın" dedi yanında oturan genci karnından bıçakladı: Dehşet anları kamerada

Olay, 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.45 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Ç., parkta bankta oturduğu sırada yanına siyah giysili bir kişi oturdu. Yaklaşık 1 dakika bankta oturan şüpheli, Muharrem Ç.'yi karnından bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Muharrem Ç., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Muharrem Ç.'nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.