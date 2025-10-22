Haberler Yaşam Haberleri Kasıtlı araç saldırısında hayatını kaybetti: Şüpheli sürücü gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 22.10.2025 15:55

Maltepe'de tartışma üzerine sürücüsünün kasıtlı olarak üzerine sürdüğü araçla kaldırım taşı arasına sıkışan 27 yaşındaki Baran İ. hayatını kaybetti. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu kapsamda olayın ardından kaçan şüpheli sürücü Batuhan E., “kasten adam öldürme” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 02.40 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batuhan E.(27) ile Baran İ.(27) arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Batuhan E., aracını kasıtlı olarak Baran İ.'nin üzerine sürdü. Baran İ.'ye çarparak yaklaşık 3 metre sürükleyen sürücü, daha sonra yayayı araç ile kaldırım taşı arasında sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli bu sırada park halinde olan diğer araçlara da çarparak maddi hasar verdi. Ağır yaralanan Baran İ., sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda şüpheli sürücü Batuhan E., "kasten adam öldürme" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

