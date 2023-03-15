Kasko İptal Edilir Mi? Süresi Bitmeden Kasko Poliçesi İptal Ettirmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Kasko iptal edilir mi araştırmasını yapanlar genellikle aracını satmış olanlardır. Kasko poliçesi iptal edilir mi konusunu sigorta şirketinizden de öğrenebilirsiniz. Kasko iptali nasıl yapılır konusunda yazılmış olan makalelerden de yararlanabilirsiniz. Kaskoyu iptal ettirmek için ne yapmak gerekir merakınızı bu şekilde giderebilirsiniz. Kasko süresi bitmeden iptal edilir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kasko İptal Edilir Mi?

Kasko, aracınızla kaza yapmanız, aracın çalınması ya da afet gibi nedenlerden dolayı aracın zararının karşılanması için yapılır. Kasko, zorunlu değildir, araç sahibinin isteğine göre yapılan bir sigorta türüdür. Kasko araç sahibi için çok önemli bir güvencedir.

Kimi durumlarda araç sahibi kasko sigortasını iptal ettirmek isteyebilir. Bu durum genellikle aracın satılması halinde gündeme gelir. Ayrıca araç sahibinin geçici olarak kasko yaptırma düşüncesi kendisini bu düşünceye itebilir. Kasko sigortası da diğer sigorta türleri gibi iptal edilebilir.

Kaskoyu İptal Ettirmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Kasko sigortası 1 yıllık süre için yapılır. 1 yıllık sürenin dolmasını beklemeden araç sahibi kaskoyu iptal ettirebilir. Bu durumda kaskoyu yapan sigorta şirketi ile irtibat kurulması gerekir. Sigorta şirketi aracın kasko süresinin kalan kısmını araç sahibine iade eder. Örneğin 1 yıllık kasko süresi bitmeden 8. ayda araç sahibi kaskoyu iptal ettirmek isteyebilir. Bu durumda kasko sigortasının 4 aylık kalan kısmı araç sahibine iade edilir.

Aracın satılması halinde de kasko ve zorunlu trafik sigortasının iptal edilmesi gerekir. Bu durumda da ilgili sigorta şirketi ile irtibata geçilmelidir. Sigorta şirketi, yaptırdığınız sigorta poliçesinin kalan kısmını tarafınıza iade edecektir. Söz konusu iadenin ne zaman yapılacağı sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir. Genellikle 3-5 iş günü içinde sigorta poliçesinin kalan kısmı araç sahibine iade edilir.