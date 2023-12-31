Kasko ve Trafik Sigortası Arasındaki Fark Nedir? Araca Kasko Yaptırınca Trafik Sigortasına Gerek Var Mı?

Trafik sigortası ve kasko hangi hasarları karşılar, ne işe yarar mutlaka araç sahiplerinin bilmesi gereken hususlardır. Özellikle ilk kez araç sahibi olan vatandaşlar genellikle bu iki işlemi karıştırabilmektedir. Kasko ve trafik sigortası arasındaki fark nedir bilmek karışıklık yaşamaya engel olacaktır. Ayrıca bu işlemlerden biri zorunlu olduğu için kasko yaptırınca trafik sigortasına gerek var mı sorusunun en net yanıtı öğrenilmelidir.

Kasko Ve Trafik Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Trafik sigortası ve kasko (kara taşıtları sigortası) motorlu kara taşıtların hasar ve kaza durumunda tarafların zararının giderilmesi için geliştirilmiş sistemlerdir. Her ikisini birbirinden ayıran önemli farklar vardır. Bu farkları madde madde sizler için listeledik;

Kasko isteğe bağlı Trafik sigortası zorunludur.

Trafik sigortası yapılan aracın değil karşı tarafın hasarını karşılar.

Kasko varsa eğer araç sahibi kusurlu da olsa her iki tarafında hasarını karşılar.

Trafik sigortası hatalı tarafın masrafını karşılamaz.

Trafik sigortasının yapılması mecburidir ve yıllık olarak yenilenmelidir.

Trafik sigortası sadece kaza sonucu oluşan hasarları karşılarken kasko araçta oluşan her türlü nedenden dolayı (yangın, sel, saldırı gibi) zararı karşılar.

Kasko Yaptırınca Trafik Sigortasına Gerek Var Mı?

Evet. Yukarıda bahsettiğimiz gibi trafik sigortası yaptırmak yasal bir zorunluluktur. Kasko araç sahibinin özel isteğine bağlı olan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası ise araç sahibinin değil olası kaza durumunda karşı tarafın hasarını gidermek amacıyla geliştirilmiş ve yasal zorunluluğa tabi tutulmuş bir sigorta türüdür. Kasko yaptıran araç sahibi trafik sigortasını da yaptırmak zorundadır ancak kasko kişisel tercihe bağlıdır. Kaskosuz araç trafiğe çıkabilirken trafik sigortası olmayan araç trafiğe çıkamaz, çıkar ise emniyet trafik ekiplerince cezai işleme tabi tutulur ve araç bağlanır.