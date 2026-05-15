Haberler Yaşam Haberleri Kasksız sürüş ölüm getirdi
Giriş Tarihi: 15.05.2026

Kasksız sürüş ölüm getirdi

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kasksız sürüş ölüm getirdi
  • ABONE OL
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen motosiklet kazasında motosiklet sürücüleri M.E. ve Ö.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Rusya uyruklu A.I. ise ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücülerin kask takmadığı iddia edildi.
Samsun'da da ise park halindeki Karayolları'na ait kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü, 2 çocuk babası Ömer Deniz (25) hayatını kaybetti. Olaya ilişkin resmi aracın sürücüsü H.Ö. (48), gözaltına alındı. Deniz'in evli olduğu, 2 yaşında ve 6 aylık 2 çocuğu bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.
Burdur'da arkadaşına ait motosiklet ile hem otomobile hem de frigorifik kasasına çarpan Burak Dilli (17) hastanede hayatını kaybetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasksız sürüş ölüm getirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA