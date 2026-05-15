Kasksız sürüş ölüm getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen motosiklet kazasında motosiklet sürücüleri M.E. ve Ö.İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Rusya uyruklu A.I. ise ağır yaralandı. Kazaya karışan sürücülerin kask takmadığı iddia edildi.Samsun'da da ise park halindeki Karayolları'na ait kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü, 2 çocuk babası Ömer Deniz (25) hayatını kaybetti. Olaya ilişkin resmi aracın sürücüsü H.Ö. (48), gözaltına alındı. Deniz'in evli olduğu, 2 yaşında ve 6 aylık 2 çocuğu bulunduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.Burdur'da arkadaşına ait motosiklet ile hem otomobile hem de frigorifik kasasına çarpan Burak Dilli (17) hastanede hayatını kaybetti.

