Haberler Yaşam Haberleri Kasların İstem Dışı Kasılmasına Ne Denir? İstemsiz Kas Kasılması Neden Olur?
Giriş Tarihi: 24.1.2024 16:26 Son Güncelleme: 24.1.2024 16:27

Kasların İstem Dışı Kasılmasına Ne Denir? İstemsiz Kas Kasılması Neden Olur?

Beklenmedik bir şekilde gelişen kas kasılması, halk arasında yaygın görülen sağlık sorunlarından biridir. İstemsiz şekilde tekrarlanan bu kasılmaların nedeni, kaslarla bağlantılı olan beyin bölgeleri ile sinirlerde oluşan bozukluklardır. Birden fazla nedeni olan bu rahatsızlığı ele veren bazı semptomlar bulunur. Kasların istem dışı kasılmasına ne denir ve istemsiz kas kasılması neden olur bilmekte fayda vardır.

Kasların İstem Dışı Kasılmasına Ne Denir? İstemsiz Kas Kasılması Neden Olur?

Kaslarda oluşan ani ve güçlü kasılmalar, başka bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi daha basit nedenlerden de kaynaklanabilir. Vitamin ve mineral eksikliği, yorgunluk ve yaşlılık gibi bazı faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Ek olarak, tıpkı parkinson ve esansiyel tremor gibi kas bozukluklarına yol açan distoni sebebiyle de olabilir. Kasların istem dışı kasılmasına ne denir ve istemsiz kas kasılması neden olur soruları merak uyandırıcıdır.

Kasların İstem Dışı Kasılmasına Ne Denir?

Kas spazmı, kasların beklenmedik bir şekilde kasılması, seğirmesi ve gerilmesi sonucu oluşur. Birden fazla nedene bağlı olarak gelişen bu rahatsızlık, hastanın iradesi dışında meydana gelir. Kasılma ve sıkılmalar, genellikle ağrılar ile birlikte ortaya çıkar. Vücudun her yerinde oluşabilir, ancak sıklıkla baldır kaslarında rastlanır. Çoğunlukla büyük bir problem oluşturmayan kas spazmından, hafif egzersizler ve esneme hareketleri ile kurtulmak mümkündür. Uzmanlar, kas kasılmalarının tedavisi için hastaları, fizik tedaviye yönlendirmekte ve kas gevşetici krem gibi birtakım ilaçlar reçete etmektedir. Uzun bir süre boyunca tedavi edilmeyen kas spazmı ise yaşam kalitesini düşürmekte ve hastanın uzuvlarında kısa süreli fonksiyon kaybına yol açmaktadır. Kas spazmına neden olan başlıca etkenler arasında aşağıdakiler bulunur.

  • Stres ve kaygı
  • Kas yorgunluğu
  • Tiroid bozuklukları
  • Yeterli miktarda su tüketilmemesi (dehidrasyon)
  • Ağır egzersizler yapılması ve kasların zorlanması
  • Kan akışının yetersiz olması
  • Sinirlerin sıkışması
  • D vitamini eksikliği
  • Magnezyum, kalsiyum ve potasyumun yetersiz olması
  • Uzun süreli duruş bozukluğu
  • Yaşlılık

Kas Spazmı Belirtileri Nelerdir?

Çoğunlukla bacak kaslarında meydana gelen kas kasılmalarına, kramplar ve ağrılar da eklenebilir. Ek olarak, kaslar istemsizce kendi başlarına hareket ediyormuş ve zıplıyorlarmış gibi hissedilebilir. Bu durum, birkaç saniye olabileceği gibi daha uzun da sürebilir. Kas spazmının en yaygın görülen semptomları ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Kasılmalara ek olarak oluşan ağrı
  • Kasların istemsiz olarak zıplaması ve hareket etmesi
  • Hafifçe seğirmelerin meydana gelmesi
  • Karıncalanma hissi
  • Kaslara dokunulduğunda hissedilen sertlik
  • Titreme ve güçsüzlük hissi
  • Hareketlerin kısıtlanması

Kas Spazmı için Ne Yapılmalı?

Kasların ağrılı bir şekilde kasılmalarını ve gerilmelerini önlemek için yapılması gerekenler bulunur. Kas spazmını, önceden tahmin etmek mümkün değildir. Çünkü ansızın meydana gelen bir rahatsızlıktır ve hiç beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilir. İster yaşlı ister genç olsun, hemen her yaştan insanın karşılaşabileceği bir durumdur. Risk faktörlerini en aza indirmek ve kas spazmının oluşumuna zemin hazırlamamak için şunlar yapılabilir:

  • Düzenli olarak esneme hareketleri yapılmalı
  • İyi bir kondisyona sahip olmak için egzersiz yapılmalı
  • Sıcak havalarda ağır egzersizlerden uzak durulmalı
  • Vücuda ve ayağın yapısına uygun ortopedik ayakkabılar giyilmeli
  • Alkol ve kafein içeren içeceklerden (çay, kahve vb.) uzak durulmalı
  • Sıvı tüketimine dikkat edilmeli ve bol su içilmeli
  • Kilo almamaya ve sağlıklı kiloda kalmaya özen gösterilmeli
  • Kas spazmına neden olabilecek ilaçlardan uzak durulmalı
  • Gece yatmadan önce egzersiz yapılmalı

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Kasların İstem Dışı Kasılmasına Ne Denir? İstemsiz Kas Kasılması Neden Olur?
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