Kasların İstem Dışı Kasılmasına Ne Denir? İstemsiz Kas Kasılması Neden Olur?

Kaslarda oluşan ani ve güçlü kasılmalar, başka bir hastalığın belirtisi olabileceği gibi daha basit nedenlerden de kaynaklanabilir. Vitamin ve mineral eksikliği, yorgunluk ve yaşlılık gibi bazı faktörlere bağlı olarak gelişebilir. Ek olarak, tıpkı parkinson ve esansiyel tremor gibi kas bozukluklarına yol açan distoni sebebiyle de olabilir. Kasların istem dışı kasılmasına ne denir ve istemsiz kas kasılması neden olur soruları merak uyandırıcıdır.

Kasların İstem Dışı Kasılmasına Ne Denir?

Kas spazmı, kasların beklenmedik bir şekilde kasılması, seğirmesi ve gerilmesi sonucu oluşur. Birden fazla nedene bağlı olarak gelişen bu rahatsızlık, hastanın iradesi dışında meydana gelir. Kasılma ve sıkılmalar, genellikle ağrılar ile birlikte ortaya çıkar. Vücudun her yerinde oluşabilir, ancak sıklıkla baldır kaslarında rastlanır. Çoğunlukla büyük bir problem oluşturmayan kas spazmından, hafif egzersizler ve esneme hareketleri ile kurtulmak mümkündür. Uzmanlar, kas kasılmalarının tedavisi için hastaları, fizik tedaviye yönlendirmekte ve kas gevşetici krem gibi birtakım ilaçlar reçete etmektedir. Uzun bir süre boyunca tedavi edilmeyen kas spazmı ise yaşam kalitesini düşürmekte ve hastanın uzuvlarında kısa süreli fonksiyon kaybına yol açmaktadır. Kas spazmına neden olan başlıca etkenler arasında aşağıdakiler bulunur.

Stres ve kaygı

Kas yorgunluğu

Tiroid bozuklukları

Yeterli miktarda su tüketilmemesi (dehidrasyon)

Ağır egzersizler yapılması ve kasların zorlanması

Kan akışının yetersiz olması

Sinirlerin sıkışması

D vitamini eksikliği

Magnezyum, kalsiyum ve potasyumun yetersiz olması

Uzun süreli duruş bozukluğu

Yaşlılık

Kas Spazmı Belirtileri Nelerdir?

Çoğunlukla bacak kaslarında meydana gelen kas kasılmalarına, kramplar ve ağrılar da eklenebilir. Ek olarak, kaslar istemsizce kendi başlarına hareket ediyormuş ve zıplıyorlarmış gibi hissedilebilir. Bu durum, birkaç saniye olabileceği gibi daha uzun da sürebilir. Kas spazmının en yaygın görülen semptomları ise şu şekilde sıralanabilir:

Kasılmalara ek olarak oluşan ağrı

Kasların istemsiz olarak zıplaması ve hareket etmesi

Hafifçe seğirmelerin meydana gelmesi

Karıncalanma hissi

Kaslara dokunulduğunda hissedilen sertlik

Titreme ve güçsüzlük hissi

Hareketlerin kısıtlanması

Kas Spazmı için Ne Yapılmalı?

Kasların ağrılı bir şekilde kasılmalarını ve gerilmelerini önlemek için yapılması gerekenler bulunur. Kas spazmını, önceden tahmin etmek mümkün değildir. Çünkü ansızın meydana gelen bir rahatsızlıktır ve hiç beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilir. İster yaşlı ister genç olsun, hemen her yaştan insanın karşılaşabileceği bir durumdur. Risk faktörlerini en aza indirmek ve kas spazmının oluşumuna zemin hazırlamamak için şunlar yapılabilir: